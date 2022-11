Professor Germano Dottori, politologo, consigliere scientifico di Limes, Biden e Xi Jinping hanno ripreso a parlarsi, l’intelligence Usa-Russia sembra aver rafforzato i contatti: sono tappe verso la pace e lo stop allo scontro Kiev-Mosca?

«Le connessioni tra questi due processi potrebbero avere anche una spiegazione differente. Per gli Stati Uniti, la Cina non è ancora una minaccia esistenziale, mentre la Russia lo è ancora, a causa delle circa 6mila testate nucleari in suo possesso. Che russi e americani si parlino a vari livelli non è una novità: è interesse di entrambi evitare che la spirale della violenza sfugga al controllo dei belligeranti. I russi poi desiderano porre fine alle ostilità, mentre gli ucraini si sentono più forti e si ritengono in grado di ottenere i propri obiettivi sul campo. Forse è proprio nel tentativo di persuaderli ad accettare un negoziato che Mosca ha deciso il massiccio attacco missilistico di ieri».

APPROFONDIMENTI Putin, i tre fronti della sconfitta: la guerra contro l’Ucraina, la sfida all’Occidente e la leadership al Cremlino Putin adesso è più solo, crepe al Cremlino: aver disertato il G20 ha aumentato l’isolamento dello Zar

Come giudica l’episodio in Polonia?

«Se ne sa ancora troppo poco, ma pare uno sconfinamento involontario forse dovuto all’imprecisione delle armi russe o al danneggiamento dei missili finiti in Polonia. Vedremo».

Quanto ha inciso in questo scenario la ritirata da Kherson? È solo tattica o tradisce una difficoltà evidente politica e militare da parte di Putin?

«La Russia ha perso da tempo l’iniziativa sul terreno. Le difficoltà tecnico-militari russe sono evidenziate dalla circostanza che Mosca stia importando droni e missili dall’Iran, assieme al personale persiano necessario all’addestramento di quello russo. La Difesa russa acquista altresì munizioni dalla Corea del Nord, che è in grado di dargliene perché non può essere sanzionata più di quanto lo sia già. La Russia ha perso la battaglia di Kiev, quella di Kharkiv e quella per Kherson. Le ultime due vittorie sono una conseguenza diretta degli oltre 12mila missili Himars scagliati dagli ucraini contro i russi: la stima è del collega Mirko Campochiari».

Gli Usa dovrebbero fare maggiori pressioni su Zelensky per convincerlo a sedersi al tavolo con Putin?

«Gli Usa faranno ciò che ritengono funzionale ai propri interessi nazionali. Se all’interno dell’amministrazione Biden prevarranno i falchi neoconservatori o la fazione liberal più intransigente, è probabile che queste pressioni su Zelensky saranno più di facciata che effettive. Se invece saranno i realisti ad avere l’ultima parola, forse ci avvicineremo a una tregua. Cosa vogliano davvero gli americani ce lo diranno le loro future forniture militari agli ucraini: con quelle, infatti, Washington può manipolare a proprio piacimento l’intensità e l’ampiezza della controffensiva ucraina, che per adesso va avanti. Mosca sta provando a rispondere con gli attacchi missilistici alle infrastrutture: è dubbio però che in questo modo possa convincere Zelensky a trattare. Anzi, è probabile che irrigidisca gli Stati Uniti».

L’Assemblea Generale Onu (Cina e Iran hanno però votato contro) chiede alla Russia di pagare le riparazioni per i danni causati in Ucraina. Si muove anche l’Onu, finora sostanzialmente spettatore impotente: è il segno che Putin è più debole?

«L’Assemblea Generale dell’Onu non dispone di alcun potere vincolante, si tratta di un pronunciamento di valore più che altro simbolico. Conta molto di più il Consiglio di Sicurezza, nel quale però la Russia e la Cina dispongono del potere di veto. Non considero in questo scenario l’Onu come un attore rilevante. Qui c’è una guerra in atto, nella quale in poco tempo si sono inflitte perdite complessive che tra morti e feriti potrebbero aver superato quota 200mila. L’idea di imporre una pace punitiva alla Russia, tuttavia, difficilmente avvicinerà la pace. Non serve una nuova Versailles, ma qualcosa che alla fine somigli al Congresso di Vienna del 1815».

Cosa succede in Russia? Putin non è andato al G20 per timore di disordini interni in sua assenza. Rischia di più a causa dell’ala dei falchi o perché molti oligarchi si sono stancati di un’economia di guerra che limita (e di molto) i loro traffici?

«Gli oligarchi non hanno gran potere in Russia, diversamente da coloro che dispongono della forza, ovvero servizi di sicurezza e Armata russa. L’intelligence russa ha controllato e gestito la successione a Eltsin: conta moltissimo. L’esercito non ha invece una tradizione di ingerenza negli affari politici della nazione: si comporta in modo clausewitziano, cercando di eseguire gli ordini del Cremlino».

Che ne è dell’arsenale di Mosca? Navi affondate in rada, truppe impreparate e demotivate, carri armati e sistemi di difesa antiquati. La potenza di fuoco russa è ancora tutta da scoprire, come dice Medvedev?

«La parte da scoprire è quella connessa alla dissuasione nucleare: che entrerebbe in gioco solo se l’ordine politico russo rischiasse il collasso. Sul piano convenzionale, non ci sono invece molte carte residue. In Occidente si è dimenticato perché l’Unione Sovietica capitolò nei confronti della Nato: era rimasta tecnologicamente indietro. La distanza è nel frattempo aumentata: i russi non hanno sperimentato alcuna “rivoluzione negli affari militari” né il network centric warfare: mentre le nostre forze armate, comprese quelle ucraine, sono totalmente digitalizzate e coordinate in tempo reale sia orizzontalmente che verticalmente, quelle russe sono rimaste ancorate agli ordini cartacei o alle trasmissioni tattiche via walkie-tolkie. Il risultato è che in Ucraina per i russi è buio anche a mezzogiorno, mentre per i loro avversari il sole splende anche a mezzanotte. Nessuno stupore: i paesi Nato spendono oltre 1000 miliardi di dollari all’anno nella Difesa a fronte degli 80 della Federazione Russa».

In tutto questo, l’Europa non è pervenuta...

«Ma è del tutto ovvio: non esiste, soprattutto non può contare in uno scenario in cui il fattore decisivo siano la forza militare e la determinazione a usarla per perseguire gli interessi nazionali. Però, ci sono delle novità: la Germania ha deciso di riarmare per sé stessa, non per la Ue o la Nato. E pure i polacchi stanno diventando una potenza militare di rango. Stanno spendendo tanto anche gli inglesi, che sono tornati a pesare parecchio malgrado non siano più nella Ue. Al termine di questa guerra, la correlazione delle forze tra Occidente e Russia cambierà drammaticamente a sfavore della Russia».