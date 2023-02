Un insieme complesso di interessi legati al perdurare della crisi prodotta dall’invasione russa in Ucraina, rende opaca la narrazione dei reali obiettivi e delle concrete finalità che i diversi attori sul campo si ripropongono di perseguire, sia nell’immediato, sia nel contesto post-bellico in divenire. Assetti attesi, auspicati o temuti, per le imprevedibili sorti delle dinamiche militari sul terreno.

Ovvero per lo sviluppo nel tempo degli effetti dipendenti dal meccanismo delle sanzioni imposte dall’Occidente nei confronti dell’economia russa. Anche se, senza alcun dubbio, il fattore critico di maggior rilievo è rappresentato proprio dal futuro assetto degli equilibri territoriali, non solo e non esclusivamente nell’ottica ucraina dell’integrità piena del proprio spazio geografico naturale, quanto nella posizione che i risultati militari consentiranno alla Russia di assumere, o meno, in rapporto alla presunta vocazione autonomista delle province contese. Problema di non poco conto non soltanto sul piano, invero labile, del diritto internazionale, constatata l’incapacità dell’Onu di garantirne l’attuazione, quanto per le conseguenze di natura economica e di agibilità logistica che la perdita di territorialità piena sulle province affacciate sul Mar Nero comporterebbe per l’Ucraina. Le conseguenze che s’intravedono, sia pure all’interno di consistenti incertezze, comunque, descrivono una definitiva, irreversibile, contrazione dell’interscambio russo-ucraino, mentre, a valle degli accordi del 2014, lasciano trasparire un’esplicita vocazione europeista del commercio estero ucraino. Infatti, considerando la situazione antecedente, sia rispetto alla stasi pandemica, sia all’inizio delle operazioni militari, nei primi anni di questo ventennio, l’interscambio con la Russia si colloca su livelli modesti, in termini percentuali, di valore delle esportazioni, comunque inferiori alle dimensioni registrate nei confronti della Cina, da un verso, e dell’insieme dei paesi dell’Ue, dall’altro. All’interno di questo scenario, al di là dei diversi distinguo e delle specifiche argomentazioni, più o meno condivisibili, sul ridisegno dell’economia ucraina che i Paesi occidentali contribuiranno a determinare attraverso il sostegno nella ricostruzione, l’unica concreta e incontestabile certezza resta l’opzione della legittima adesione all’Unione europea dell’Ucraina, nella sua qualità di “Stato indipendente” compreso nel comune spazio continentale. E proprio per tali motivi, la complessa congiuntura del momento impone atteggiamenti espliciti, di assoluta solidarietà, che non possono in alcun modo prescindere dal sostegno nell’azione bellica, anche con la cessione di mezzi più evoluti ed efficaci di difesa militare.

In tale prospettiva, il sostegno militare, finalizzato alla difesa dall’aggressione russa, resta condizione irrinunciabile da parte della totalità dei partner europei, proprio quale concreta testimonianza della ferma volontà di un approdo positivo dello stesso processo di adesione alla comune casa europea. Il ruolo dell’Europa, in altri termini, nel breve periodo, deve proseguire nell’incondizionato sostegno del coraggioso sforzo di difesa del popolo ucraino, proprio quale espressione convinta della volontà di annessione all’interno della propria comunità politica. In tal senso la presenza dei principali leader europei a Kiev e nei luoghi simbolo del martirio di quel popolo costituisce un fattore di esplicita solidarietà, ben oltre la riconferma di auspicate concessioni militari ed economiche. Tuttavia, una nuova stagione di ampliamenti della compagine europea, proprio con l’apertura all’Ucraina, induce a una lettura del nuovo ordine che la pandemia e la guerra hanno prodotto nella direzione di una “nuova geografia regionalizzata” della globalizzazione, anche in ragione della quale l’Unione dovrà porsi senza indugi la questione di una rapida accelerazione del processo d’integrazione. Per motivi di opportunità politica, senza dubbio; tuttavia, non disgiunti da considerazioni imposte dall’esigenza di rafforzare le configurazioni produttive al proprio interno, irrobustendone le relative basi competitive attraverso apporti esterni che, a partire dall’integrazione dell’Ucraina e degli altri Paesi del versante orientale, dovranno procedere con pari efficacia nei confronti dell’effervescente contesto balcanico.

In questa prospettiva il ruolo da protagonista che è chiamata a svolgere l’Italia appare assolutamente rilevante. Sia quale principale partner europeo all’interno di una regione geoeconomica che insiste lungo il fondamentale asse strategico che attraverso il Mediterraneo connette l’Oriente con l’Occidente, sia per la indiscutibile continuità atlantista della sua originaria vocazione europeista che rende il nostro Paese insostituibile fulcro di ogni coerente progetto d’integrazione ulteriore.



In altri termini, l’adesione all’Ue anche se non di certo determinerebbe il superamento automatico e contestuale delle stesse contrapposizioni indipendentiste interne, indubbiamente determinerebbe condizioni di sviluppo e prospettive di migliore benessere generalizzato che non poco contribuirebbe a innovative relazioni politiche e sociali dell’intera popolazione ucraina. Del resto, anche per l’Unione, l’inclusione dell’economia ucraina nel più ampio contesto del sistema produttivo europeo contribuirebbe ad elevarne alcuni significativi parametri di auto produzione e accrescerne le interazioni di mercato in molteplici ambiti agricoli, industriali e terziari, con effetti positivi sullo stesso livello di competitività sul più vasto mercato globale.