Ugo Russo, chiedere la verità ma non con il murale

La decisione sul murale dedicato a Ugo Russo ho paura che sarà sbagliata, in un caso come nell’altro.

Sia nel caso in cui fermerà la cancellazione, sia nel caso in cui consentirà invece l’applicazione dell’ordinanza comunale. E non sarà colpa dei giudici, ma di una tragica collisione tra esigenze più grandi di quelle che un provvedimento del Tar può contenere. I familiari hanno il diritto di chiedere verità e giustizia per Ugo Russo, e hanno anche il diritto di gridare la loro insoddisfazione per quanto è stato fatto finora, per i ritardi e le zona d’ombra che gettano un velo di opacità sulla vicenda, ma l’autorità pubblica ha il dovere di difendere un principio di legalità, e probabilmente anche quello di scongiurare che altri significati, altri simboli e altre narrazioni si sovrappongano indebitamente a una richiesta di giustizia.



Ugo è morto nel corso di un tentativo di rapina, ma nessuno sa ancora che cosa sia veramente accaduto. Non importa quali torti avesse: in uno stato di diritto, una simile vicenda va chiarita fino in fondo, e il fatto che fossero coinvolti, da un lato, un ragazzo di quindici anni, dall’altro, un carabiniere rende forse più acuta l’esigenza di fare luce sulle circostanze, e di farla rapidamente.

Se, a distanza di un anno, si è ancora lontani da un accertamento giudiziario conclusivo, la famiglia ha tutto il diritto di protestare. In uno Stato di diritto, la protesta può adottare tutti gli strumenti legali che possono essere agiti contro un torto o un’ingiustizia (e un ritardo è sempre un’ingiustizia e infligge sempre una sofferenza, indipendentemente dall’esito che avrà la vicenda); in uno Stato di diritto, poi, che abbia fondamenti democratici – com’è il nostro –, alle vittime di un’ingiustizia viene offerta anche la possibilità di prendere la parola, di farsi sentire, di articolare con la propria voce le proprie ragioni. Ma, in quel medesimo Stato, nessuna voce può prendere un significato che tradisca il patto di cittadinanza su cui l’ordinamento democratico poggia, e i suoi valori. E anche in questo caso si deve dire: ciò vale indipendentemente dalle buone ragioni che sostengono quelle voci. C’è dunque un punto in cui la volontà e i propositi dei familiari rischiano di essere soverchiate da valenze simboliche che si impongono oggettivamente, persino tradendo le intenzioni originarie. Quel punto deve poter esser scongiurato. Anche, anzi soprattutto dove è a volte meno visibile, meno nettamente disegnato.



I linguisti distinguono tra «langue» e «parole»: la lingua è il sistema generale dei significati, la parole è l’atto di parola individuale, che dipende dal singolo parlante ma che non può non servirsi della langue e farsi riconoscibile in essa. Dico le cose a modo mio (la parole) ma per farlo, e per essere inteso (o frainteso), devo accettare giocoforza le regole della langue. Ogni parola in realtà sposta sempre un poco il sistema della lingua, ma lo scarto o la variazione non è, di regola, così grande da rovesciare l’ordine della significazione. Nessuna parola significa quel che io soltanto voglio che significhi: ogni espressione è una piccola mediazione fra il modo in cui io uso la parola e quel che ne dice il vocabolario.



Infine, alcuni sistemi di segni sono più flessibili di altri: l’arte è il più flessibile di tutti, il diritto è il più rigido (ma anche l’arte, in verità, ha i suoi canoni, così come il diritto ha i suoi margini interpretativi). Il murale si situa all’incrocio di questi sistemi, ma proprio perciò non appartiene soltanto alle «parole» dei familiari», bensì anche al codice linguistico di una città, dei suoi spazi e delle sue leggi. Di qui il dissidio, cioè una situazione in cui la richiesta soggettiva non riesce ad articolarsi nel sistema oggettivo senza sentirsi tradita; e il sistema oggettivo non può piegarsi a quella richiesta soggettiva senza tradirsi.

Non vorremmo trovarci nei panni dei giudici. Ma è quel che diciamo sempre, necessariamente, quando occorre assumersi una responsabilità, che non si lascia mai contenere nei confini univocamente definiti dalla stretta applicazione o esecuzione di una legge.

Tutte le volte in cui si sente il peso di una responsabilità, è perché essa trascende i contorni di una regola, che pur deve essere seguita. Ma la responsabilità non è solo dei giudici: è anche nostra, di tutti. Anche noi saremo chiamati a esercitarla, quando il Tar emetterà il suo provvedimento. Chi vedrà confermate le proprie ragioni dovrà compiere uno sforzo in più per venire incontro alle ragioni dell’altra parte, che non saranno state riconosciute. Se il Tar dirà al Comune che può cancellare il murale, sarà compito dei poteri pubblici impegnarsi ad accorciare le distanze con i familiari e gli amici di Ugo, dimostrare concretamente solidarietà e soprattutto solerzia, nel soddisfare la loro richiesta di giustizia. Se il Tar dirà invece che il murale può rimanere, sarà compito della famiglia accorciare le distanze, sentendosi più vicina alle leggi e ai poteri dello Stato e più lontana da tutto ciò che nei murales a volte purtroppo si esprime, marcando il territorio contro quelle leggi e quei legittimi poteri.



Una lingua sola è un’utopia astratta e dispotica, ma una lingua comune che si ritrova ancora e non si spezza nei dialetti e negli idioletti dei parlanti deve esser possibile. A Napoli, come in ogni città autenticamente umana.



