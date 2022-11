Ugo Russo, svolta dei pm: «Centrato da 3 proiettili, mortale quello alla testa»

Dunque ha sparato quattro volte, centrandolo tre volte. Ha sparato quattro volte, ma in due momenti diversi. I primi due colpi li ha esplosi mentre era ancora in auto, raggiungendolo in una sola occasione alla spalla sinistra, mentre l’altro proiettile esploso in rapida successione è andato a vuoto; poi c’è stata una pausa di qualche secondo, nella quale l’uomo con la pistola ha lasciato la posizione di guida, si è piazzato in piedi, in posizione perpendicolare rispetto alla sagoma del ragazzo, che - con un proiettile conficcato alla spalla -, stava cercando di raggiungere lo scooter, parcheggiato sul marciapiede (dove lo attendeva il complice).

Ed è questa la scena clou, la svolta maledetta di una storiaccia metropolitana: a questo punto, l’uomo con la pistola spara di nuovo, è il terzo colpo che si conficca all’altezza dello sterno; poi un quarto colpo che centra il ragazzo alla testa. Il colpo di grazia. Non c’è più niente da fare: Ugo Russo, rapinatore di 15 anni, cade a terra, senza avere neanche il tempo di rivedere la propria giovane vita o di chiedere aiuto al complice. Al centro della scena, resta lui - il carabiniere in servizio in una città del nord Italia - e il complice di Ugo, Ferdinando De Crescenzo, piccolo malvivente della zona di Santa Lucia.

È questa la ricostruzione della morte di Ugo Russo, avvenuta il primo marzo del 2020, in via Orsini, secondo quanto emerge dalle conclusioni investigative depositate dalla Procura di Napoli. Pochi giorni fa, infatti, sono stati i pm Simone De Raxas e Claudio Siragusa a notificare un avviso di conclusione delle indagini a carico del carabiniere, che fece fuoco e uccise Ugo Russo, dopo essersi difeso dal tentativo di rapina del Rolex che il giovane militare aveva al polso. Chiaro il ragionamento della Procura: omicidio volontario è l’accusa formalizzata, sulla scorta di una simulazione effettuata a Brescia, nel corso della quale sono state cristallizzate la traiettoria dei proiettili e la posizione delle sagome. Una istantana di quel primo marzo del 2020. Dunque, sono stati quattro i colpi esplosi, in due momenti diversi. Stando alla ricostruzione, il carabiniere libero dal servizio era intento a parcheggiare l’auto quando viene aggredito dai due giovani malviventi in sella allo scooter. Ad avvicinarsi al finestrino, è il 15enne Ugo Russo, che impugna un’arma “replica” priva di tappetto rosso, dunque identica a una pistola normale. Pronta e immediata la risposta del militare, che estrae la pistola di ordinanza ed esplode due colpi in rapida successione: il primo centra alla spalla il ragazzo, che sta indietreggiando (mentre un altro colpo di pistola sibila a pochi centimetri da lui).

Tutto finito? Purtroppo no. Proviamo a leggere le accuse mosse dai pm: «Successivamente, mentre Russo era in fuga cercando di raggiungere il motoveicolo (fermo sul marciapiede retrostante con a bordo il complice ferdinando de crescenzo), usciva dalla posizione di parcheggio collocandosi quasi perpendicolarmente alla posizione precedente ed esplodeva altri due colpi all’indirizzo di Ugo Russo, uno dei quali lo attingeva posizionandosi in posizione sottosternale, mentre l’altro lo colpiva alla testa, trapassandola, e provocandogli lesioni irreversibili che ne avrebbero cagionato la morte». Assistiti dall’avvocato Giovanni Fusco, i genitori del quindicenne ucciso hanno dato vita a un comitato che si intitola “Verità e giustizia” per Ugo Russo e si dicono pronti a costituirsi parte civile nel corso di un probabile processo a carico del carabiniere.



Diversa la posizione dei legali del carabiniere. Assistito dai penalisti Enrico Capone e Mattia Floccher, il militare è attualmente in servizio ed è pronto a sostenere una versione alternativa rispetto a quella della Procura. Non ci sarebbe stata la volontà di ammazzare Ugo Russo, tutto si sarebbe svolto in attimi drammatici. Anche la ricostruzione fatta al termine dell’incidente probatorio viene respinta, dal momento che - secondo una ricostruzione alternativa - non ci sarebbe stata la volontà di prendere la mira e colpire alla testa il ragazzino. Questione di balistica, la parola passa ai periti di parte. Una ricostruzione che parte da un dato di fatto: il dolore umano, espresso dal giovane militare, per il dramma toccato a un ragazzino che avrebbe avuto il diritto di percorrere una strada diversa rispetto a quella segnata da raid e crimine predatorio.