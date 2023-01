Tra le molte cose che la poderosa ondata turistica schiantatasi sulla città in queste feste di fine anno porta con sé, c’è un elemento politico – che è tale solo all’apparenza – del quale bisognerà discutere con rigore e attenzione già a partire dai primi respiri di questo 2023. È un nodo, quello della necessità di un assessore alla Cultura del Comune di Napoli, che Gaetano Manfredi si tiene al fazzoletto, ben presente in una tasca, del quale conosce il peso e la rilevanza. Sa che non va buttato via perché troppo grande è la posta in gioco. Conosce i rischi del vaudeville cultural-politico, i pericoli della farsa impenetrabile in cui può trasformarsi la cultura se affidata alla logica delle prebende, degli scambi di favori, delle baracconate cortigiane tirate su per compiacere il potente di turno o per spartirsi le generose fette di torta di fondi e finanziamenti.

Troppo spesso la cultura di Napoli è stata lo specchio del suo crollo, e troppo spesso chi si è interessato di cultura lo ha fatto per dovere di presenza, dove gli unici colpi di reni che si sono registrati sono stati quelli fatti da chi si impegnava di più a fabbricare scatole vuote.

Proprio per questo, una nuova via per la città non può non coincidere, oggi, con la ricerca di un indirizzo culturale che non sia più assegnato alle deleghe mantenute dal sindaco o a comitati di indirizzo – benché composti da studiosi e intellettuali seri – che si limitano a fornire consulenze o suggerimenti.



Stanno accadendo a Napoli alcune cose importanti, la città è sulla soglia di una metamorfosi possibile la cui concretizzazione finale è ancora un segreto per tutti. Il rischio più grande, e neppure così tanto remoto, è che non si imponga a questo mutamento nessun modello, che si lasci in mano all’anarchia o alla presenza del più forte le chiavi di tutto, conducendo la macchina verso lo schianto. Rispetto a quindici o vent’anni fa, quello che oggi è cambiato, anzi si è ancora più precisato, è il senso di vivere senza orizzonti di guida culturale ben precisi. Il senso di appartenere cioè a un mondo decrepito fatto di tagli alla cultura, di piccoli e innocui spettacoli, di cartelloni riempiti più o meno col primo che passa, o viceversa di magniloquenti mostre “acchiappatutto”, di incomprensibili programmi farlocchi buoni solo per fare cassa e rassegna stampa. Assieme alla consapevolezza che se ci spaventa un turismo culturale disordinato, basato su un mordi e fuggi senza criterio, quella paura non potrà che crescere negli anni a venire, perché saranno sempre di più le persone che verranno qui in città a usufruire dei suoi musei, teatri, palazzi storici, sale da concerto e di tutti i luoghi dove la sua cultura viene rappresentata e raccontata, quelli passati e presenti, ma soprattutto quelli futuri, come testimonia per esempio il dibattito attorno alla funzione dell’ex Albergo dei poveri come “polmone culturale” della città. Se ci mettiamo a fare il conto delle eccellenze culturali che Napoli può offrire, non si finisce più. Ma l’eccellenza non basta, perché è necessario saperla gestire. Bisogna scegliere uno stile, un modo di offrirla.

Se in altre città si impongono alcuni modelli basati sull’idea di una cultura alta, altezzosa, esclusiva, che guarda un po’ dall’alto in basso, che si trastulla con la sua eccellenza riducendola a puro stemma, a Napoli può toccare il ruolo di luogo che può offrire un modello alternativo.

Il punto è che tutto questo va fatto con una persona che se ne assuma la direzione e la responsabilità, che sia messa in grado di occuparsi esclusivamente di questo, che possa interloquire agilmente con gli operatori del settore, dagli addetti ai musei ai gestori di cinema e teatri ai titolari di auditorium, biblioteche e librerie, passando per teatranti, scrittori, musicisti, artisti. Ed è un carico che è auspicabile che il sindaco non continui più a tenere per sé o per i suoi consulenti, proprio perché il problema è attuale e urgente, e sempre più lo diventerà col passare del tempo e con la moltiplicazione dell’attenzione di turisti e visitatori che la città si porterà dietro. Non c’è, del resto, di aver paura dei cambiamenti. Quello che ha sempre snaturato Napoli, grattandole via lo splendore, non sono mai stati quelli, bensì il loro contrario: l’immobilità senza fiducia.