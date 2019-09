Un errore rinunciare al rigore sugli sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Settembre 2019, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come primo atto del suo insediamento, il nuovo Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia contenente disposizioni sui migranti. Il motivo giuridico sarebbe che alcune norme eccedono le competenze statutarie della Regione. Non discutiamo, ovviamente, il merito tecnico del provvedimento. Il perimetro di competenze tra Regioni ( in questo caso a statuto speciale) e Stato è complesso e insidioso: in ogni caso, partendo dal principio della presunzione di legittimità degli atti,...