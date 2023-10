Il «ponte d’oro»: così si chiama, tra gli operatori del settore, l’occasione che si prospetta tra circa due settimane, quando arriverà il ponte di Ognissanti. Il sold-out all’ombra del Vesuvio è già annunciato, per quelle date, ma la speranza emersa a margine del Ttg (Travel Experience di Rimini) è che i flussi di visitatori possano essere costanti fino a dicembre. In sostanza, parliamo del turismo invernale: un periodo che, vista la destagionalizzazione dei vacanzieri che ormai ha preso corpo all’ombra del Vesuvio, potrà durare fino a dicembre. Restano però diverse criticità da sciogliere in merito all’accoglienza, come spiega Federalberghi: «Da piazza Garibaldi a Monte Echia, dall’abusivismo nel settore extralberghiero al lungomare». Secondo gli operatori l’aumento delle presenze nel bimestre novembre dicembre sarà del venti per cento rispetto allo scorso anno.



Nei giorni scorsi, Federalberghi Napoli ha avuto un incontro con gli assessori di Palazzo San Giacomo Teresa Armato (Turismo), Vincenzo Santagada (Verde), Edoardo Cosenza (Infrastrutture) e Antonio De Iesu (Sicurezza). Ne è emerso un elenco di nodi da sbrogliare per mettere meglio a sistema il flusso di visite: la sporcizia (sparsa per il centro) e la carenza di decoro in piazza Garibaldi, primo impatto di Napoli per tanti turisti. I lavori infiniti di Monte Echia, che aspetta ancora l’ascensore.

L’incertezza legata ai calendari dei lavori in partenza sul lungomare. «Per rendere la destinazione Napoli sempre più appetibile è necessario intervenire in alcuni punti nevralgici della città - spiega il presidente di Federalberghi, Salvatore Naldi - Piazza Garibaldi ha una centralità fondamentale per l’accoglienza, per questo apprezziamo ogni progetto o intervento pratico che miri a migliorarla. La fermata della metro e il restyling la hanno resa più fruibile, ma ora è necessaria una gestione attenta che protegga quanto è stato costruito, e lo valorizzi. Bisogna sgomberare l’area da mercatini abusivi, spesso improvvisati proprio davanti a strutture alberghiere, e aumentare i controlli con presidi fissi. Per la zona del Lungomare siamo in attesa dell’inizio dei lavori annunciati, e confermati, per novembre. È fondamentale che vengano rispettati i tempi di consegna per non creare disagi, soprattutto nel periodo di maggiore affluenza turistica con l’arrivo della primavera. Ma la zona risulterà riqualificata anche con la tanto sospirata apertura dell’ascensore del Monte Echia, dopo oltre 20 anni, che ridarà dignità al luogo dove sorgeva l’antica acropoli, grazie alla fruibilità del Belvedere. Per completare l’opera sono importanti anche gli investimenti previsti per la Villa Comunale che dovrebbero partire a breve». In proposito, il 18 ci sarà l’inaugurazione dell’obelisco restaurato grazie all’impegno di Friends of Naples.

E poi c’è l’abusivismo del settore extralberghiero, con circa 3mila annunci non a norma, secondo le stime fornite da Abbac a Il Mattino in tempi recenti. Serve dare applicazione alle norme esistenti: «Va affrontato anche il tema dell’abusivismo contro il quale ci battiamo da anni – prosegue Naldi – Una norma regionale ha finalmente istituito un codice identificativo obbligatorio. Ora il comune, che ha anche sviluppato un software di contrasto all’abusivismo, si deve impegnare nel farlo rispettare. I risultati positivi si stanno già vedendo. Gli intermediari online come Booking o Expedia hanno iniziato a chiederlo come condizione per poter pubblicare gli annunci. È un primo, quanto importante, passo verso la legalità nel mondo del turismo napoletano».



«Get the fuck out of here» (“turisti andate via da qui”): è la scritta incivile che appare da qualche tempo sul campanile di Santa Chiara, rilanciata ieri via social dai rappresentanti del Comitato Portosalvo. Partenope, in ogni caso, continua a figurare tra i desiderata di milioni di visitatori che cliccano su Google il nome della città alla scoperta dei suoi grandi tesori d’arte. In testa alle location più gettonate c’è il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, che porta «circa 300mila turisti al mese», secondo le stime di chi gestisce l’area de La Bodega de Dios: presenze record in questi giorni esattamente come l’estate appena trascorsa. Seguono a ruota il Cristo Velato nella Cappella Sansevero, sistematicamente sold-out con lunghe file prima di entrare, il Mann e l’area di San Martino-Sant’Elmo. Ecco perché il “ponte d’oro” è a portata di mano. «Il ponte di Ognissanti si preannuncia da tutto esaurito e ci auguriamo sia un punto di partenza per un periodo positivo che arrivi almeno fino a Capodanno – conclude Naldi – Per questo tutto il sistema turistico deve funzionare bene, sia nell’accoglienza che nella gestione dei flussi».