Al di là del muro. Il muro in questione è stato definitivamente abbattuto ieri con la designazione arbitrale che ha spedito Daniele Doveri - della sezione di Roma 1 - a Verona per dirigere il match del Bentegodi tra l’Hellas e la Roma, appunto in programma sabato sera in terra veneta. Nessun errore di battitura. Piuttosto un colpo - anche annunciato a dire il vero - per far crollare un altro tabù nel mondo del calcio. Da ieri, infatti, non esiste più il vincolo territoriale per i fischietti nostrani. L’internazionale Doveri, nato a Volterra ma cresciuto nella Capitale, è stato scelto dal designatore Gianluca Rocchi senza tener conto dei criteri geografici. Molto più probabile che la scelta sia stata figlia del fatto che è considerato tra i top 3 della serie A. E toccherà a lui reggere l’attenzione mediatica che, inevitabilmente, si concentrerà sulla sua direzione al Bentegodi. Ma la rotta è tracciata.

E ieri pomeriggio, Fabio Maresca, internazionale ma anche presidente della sezione arbitrale di Napoli, è stato a Castel Volturno per il tradizionale incontro con la squadra e i tecnici in cui ha illustrato, anche attraverso delle immagini video, le situazioni particolari e le modifiche delle norme.

Doveri e non solo. Insieme a lui e soprattutto, dopo di lui, ce ne saranno altri per quello che di fatto è uno sdoganamento del vincolo di territorialità. Basti pensare che - sempre per la seconda giornata di campionato - è stato designato anche Marinelli, di Tivoli, per il match tra Lazio e Genoa in programma domenica. La norma era stata abolita da qualche anno, ma rimaneva una sorta di regola non scritta. L’anno scorso i segnali di svolta: Sozza di Seregno a dirigere l’Inter e sopratutto Irrati (sezione di Firenze) designato per la finale di coppa Italia tra la Viola e l’Inter.





«Certe barriere sono superate da anni – aveva commentato il designatore Rocchi già un paio di mesi fa, anticipando di fatto quello che aveva in mente - per noi non ci sono problemi, per il futuro l’abbattimento della territorialità è una cosa sulla quale si lavorerà anche se poi bisogna tener conto della serenità degli arbitri. Per noi conta la qualità non la città in cui sei nato: Irrati è nato a Firenze e ha diretto bene la finale di Coppa Italia». Lo stesso Doveri era stato «profetico» qualche giorno fa dal ritiro di Narni ai microfoni di Sky. «Sarei contento di arbitrare Roma e Lazio, sarebbe un bel salto culturale».



«Credo che non ci debba essere un vincolo legato alla regione o alla provincia, da parte nostra non c’è nessun problema», il commento del presidente del Verona, Maurizio Setti, alla radio della Lega A sulla designazione di Doveri. «Credo sia coretto dare a lui la serenità per venire ad arbitrare, è un grande arbitro e sono convinto che farà una partita senza sbavature e retropensieri».