Questa guerra è solo di materiali? Materialschlacht fu la parola tedesca, coniata nella Grande guerra per descrivere la sorprendente necessità di immense quantità di armi e munizioni, su scala mai vista fino ad allora. Anche da questo punto di vista, l’invasione dell’Ucraina resta incomprensibile per coloro che hanno dimenticato i grandi conflitti del XX secolo. Invece gli ucraini si sono abituati, oltre alle sirene antiaeree, oltre a commemorare i caduti portati dal campo, oltre a cercare i bambini rapiti dai russi, che serve un volume di fuoco tale da lasciare esterrefatti tutti.

Compreso gli esperti e soprattutto i Paesi europei, costretti a produrre munizioni e cercare di sostituire i propri depositi, con decisioni storiche come quella presa ieri degli ambasciatori della UE.

In questa direzione, l’attacco di droni, o quello che è definito tale, sulle cupole del Cremlino, per alcuni è una trappola mediatica, magari per giustificare una ritorsione di massa. Oppure può servire a colpire uno dei punti di forza di Putin e dell’establishment russo: l’idea di una permanente impunità, garantita dalla lontananza dal fronte o dalla logica stessa di questo tipo di guerra.



Non una di soli materiali, in questo caso, quanto una sfida psicologica e politica alla sicurezza di Putin e alla sua narrazione nei confronti della società russa e dei mezzi con cui la domina.

L’autocrate ha garantito i russi per quasi vent’anni, compiendo azioni militari o colpi di mano in Georgia, in Cecenia, in Crimea, in Siria, nel Donbas, o delegandole in Africa o in Venezuela a Wagner o alleati. Sempre, o quasi, senza nessun effetto sul proprio territorio o sulle élite sociali di Mosca o San Pietroburgo, quelle necessarie a garantirgli potere e consenso (al netto delle repressioni verso dissidenti e giornalisti.

Si tratta di un nodo strategico. Se l’Ucraina lotta per la sua indipendenza, o per la nazione emersa in questa guerra, oramai Putin combatte per la legittimazione del regime e per il suo legato storico. Influenzare o condizionare la società russa è parte cruciale dello sviluppo delle azioni sul campo. Infatti, se XI ha chiamato Zelensky, certo non può né vuole scaricare Putin. Se il Papa ha addirittura parlato di un piano, e si dice di un incontro con il discusso patriarca putiniano di Mosca, Kiril, sembra quasi una ritirata: in diplomazia niente è più facile a fallire, di quello che si annuncia.

Anche la campagna delle emozioni, pertanto, è strettamente vincolata a quella delle armi. Lì si deciderà il futuro della guerra, i suoi esiti e le sue conseguenze, per Kiev, per Mosca e per l’ordine mondiale. Un confronto che si svolge su una linea di contatto di duemila chilometri, forse con più di un milione di persone operative e uno schieramento impressionante di blindati, artiglierie e nuovi mezzi, come i droni. Su questo versante, è impossibile negare il successo della strategia di Valeri Zaluzhny.

A settembre il comandante generale ucraino aveva definito i caratteri della controffensiva: ampliare lo spazio di territorio libero nelle aree meridionali e occidentali; organizzare almeno 8-10 task force con addestramento e materiali occidentali per la primavera successiva; ampliare il raggio di azione delle sue forze; contenere le linee di collisione russe nelle zone di maggiore fragilità delle forze di Kiev. Su questo ultimo terreno, si sono combattute le sanguinose battaglie del DonBas, con il macello intorno a Bakhmut che tutti davano per perduta e che invece fino ad oggi ha logorato tragicamente i russi.

Sul campo, cosa può ottenere Putin? Per ora, avendo schierato, oltre a mercenari e vecchie truppe, il suo pezzo pregiato, il comandante di stato maggiore Valerji Gerasimov, può concentrarsi su mantenere la sua presenza in Ucraina. Non si tratta di occupare più il paese, come a febbraio scorso, ma innanzitutto della difesa delle zone controllate nel DonBas, quelle prese nel 2014, le autoproclamate repubbliche filorusse del referendum farsa di settembre.

In secondo luogo, puntare sul controllo delle coste e del polo energetico ucraino, chiudendo lo sbocco sul mar Nero e mantenendo i suoi soldati nella centrale nucleare di Zaporozhye. Al centro di questa possibile strategia, per Putin e per i suoi nemici, c’è la Crimea. Con la penisola in mano ai russi, questi avranno sempre la base della flotta da battaglia e delle squadre aree, oltre che una linea di avanzata, per minacciare gli ucraini o la tenuta stessa del loro stato.

Nei mesi precedenti gli ucraini hanno mostrato di sapersi adattare alle condizioni del terreno, lanciando attacchi simultanei. Potrebbe essere questa la strategia funzionale ad infliggere elevate perdite di uomini e materiali, oltre che una pressione tale da ottenere un vantaggio strutturale sui russi e minacciare o attaccare anche la penisola. Si cambierebbero così in termini significativi i rapporti di forza e soprattutto il controllo di zone importanti, modificando il quadro strategico del conflitto.

La pressione su Mosca e la minaccia alla Crimea possono spostare il baricentro della guerra, non più limitata in questo caso alle aree di frontiera e ai cieli dell’Ucraina. E così, se non possiamo sapere come si chiuderà la campagna del 2023, forse vedremo la più grande battaglia di materiali, e di uomini, che in l’Europa abbia conosciuto (o immaginato), dal 1945.