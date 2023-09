C’è una frase che si pronuncia ogni volta di fronte a un’emergenza o a un evento tragico con protagonisti i giovani, si tratti di stupro, violenza, omicidi, bullismo. La frase, ripetuta come un mantra, come un riflesso pavloviano è: «Bisogna ripartire della scuola»! Sì, ma in che senso? Come se la scuola, soltanto a nominarla, fosse la panacea di tutti i mali, e potesse caricarsi della responsabilità di cancellare il male nel mondo, salvare la società, risolvere la crisi dei valori, oltre naturalmente a insegnare l’italiano e la storia, la matematica e le scienze, la geografia e il diritto, e tutto il resto delle discipline.

Come se la scuola fosse un supereroe con i superpoteri, oppure una realtà separata, immune, un’isola felice, dove si moltiplicano i pani e i pesci, si trasforma l’acqua in vino. Salvo poi dimenticarci del tutto di questo ente miracoloso per il resto dell’anno, abbandonandolo al suo destino, con i suoi docenti tra i più sottopagati d’Europa, per lo più osteggiati dai genitori e dileggiati dagli alunni, con le sue aule gelide d’inverno, i suoi edifici fatiscenti, le mancanze croniche, l’assenza di suppellettili.

Ma davvero si può chiedere alla scuola, a questa nostra scuola italiana, e in particolare alla scuola del Sud, una responsabilità così grande, alleggerendo invece le famiglie, i politici, le istituzioni dal peso dei loro doveri e delle loro responsabilità di fronte alla deriva della devianza giovanile?

Vale la pena porci questa domanda adesso che la scuola sta, per l’appunto, ripartendo, ma solo nel senso della riapertura dell’anno scolastico, con il rientro nelle classi di sette milioni di studenti. E lo sta facendo con i soliti, atavici problemi di sempre: problemi che riguardano principalmente le cattedre vacanti e un esercito di precari (uno ogni quattro docenti), la difficoltà di reperire supplenze con graduatorie esaurite o pubblicate piene zeppe di errori (è il caso di Napoli, dove il caos imperversa, con insegnanti esclusi per sbaglio o scavalcati da altri per punteggi non corretti, o che al contrario si ritrovano con punteggi gonfiati), gli alunni diversamente abili privati del sostegno (privati cioè di un loro diritto fondamentale), per non parlare della mancanza del personale Ata e delle classi pollaio. Insomma il solito carrozzone che faticherà a partire o costringerà a partire a tempo ridotto. E non è soltanto questo il problema.

Il problema principale, quello che pochi vogliono vedere e riconoscere e ridiscutere, è che la politica scolastica, negli ultimi decenni, ha puntato tutto sulle competenze, enfatizzando l’importanza della valutazione del rendimento con metodi cosiddetti «oggettivi», affinché la scuola diventasse in tutto e per tutto subalterna al mercato del lavoro. Gli «idoli» della misurabilità, dell’efficienza, della funzionalità hanno sostituito, nella riflessione pedagogica, il piacere dell’apprendimento e la pratica dell’esercizio critico. Ci si è dimenticati, colpevolmente, che la parola «critica» (dal greco «krino»), in origine voleva dire «separo», e per questo rimanda alla capacità di discernimento e di scelta. È una parola che veniva usata in ambito agricolo, quando dopo la trebbiatura del grano si passava alla separazione della granella dalla pula. Ecco, la scuola dovrebbe insegnare soprattutto questo, a separare il buono dal cattivo, il giusto dallo sbagliato, il bene dal male, a riconoscere i cascami, il superfluo, il nocivo, perché è questo che i nostri ragazzi, oggi, faticano a comprendere, nel totale disorientamento in cui vivono, nel deserto interiore che attraversano, nella nevrosi collettiva indotta dagli smartphone e i social. Se proprio si vuole ripartire dalla scuola, allora, per far fronte alle emergenze che stiamo vivendo, soprattutto in una città come Napoli che conta un tasso di abbandono altissimo, facciamolo tutti insieme, e per tutti intendo proprio tutti: personale scolastico, dirigenti, genitori, politici, istituzioni, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali.

Si trovi il coraggio di compiere una rivoluzione copernicana educativa, che ponga al centro di tutto l’apprendimento l’intelligenza emotiva, poiché la mancanza di empatia è il vero flagello epidemico della Generazione Z, e lo sarà sempre di più per le successive. Si costruisca insieme una scuola che sappia offrire ascolto, accoglienza, passione e curiosità per la conoscenza, e pazienza di aspettare i più deboli, per dare loro fiducia smettendo di alimentare un’inutile ansia prestazionale. Per fare tutto ciò, però, occorre avere più tempo, tempo prolungato, tempo aggiunto al tempo curricolare, occorrono classi con meno alunni, e occorrono investimenti, un personale preparato e motivato, e dunque gratificato, e occorre che la scuola sia messa al centro dell’attenzione mediatica e culturale sempre (non solo quando le prime pagine parlano di baby-killer, di minori armati, di stupri di massa, di movida violenta). Se siamo disposti a farlo, se siamo pronti a volerlo tutti, senza lasciare i docenti da soli a combattere contro i mulini a vento, come al solito, forse, potrà essere, quello che sta cominciando, davvero un buon anno scolastico.