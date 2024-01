C’erano una volta i drappelli di polizia negli ospedali. C’erano fino al 2015, da un anno cominciano a tornare. Si è iniziato già in alcuni ospedali napoletani, ieri è stato deciso in Prefettura di estendere la presenza della polizia nel San Paolo e nel San Leonardo di Castellammare. Una necessità impellente istituire presidi con almeno due agenti di turno 24 ore su 24 nelle strutture sanitarie diventate da tempo fortini assediati da chi crede che un camice bianco sia un proprio servitore, che il proprio familiare venga sempre al di sopra degli altri, che la propria presenza nei corridoi e nelle stanze dei pazienti debba essere al di sopra di ogni regola. E così, complice una cultura della sopraffazione e dell’assenza di ogni idea di convivenza civile, le professioni sanitarie sono diventate a rischio, con il camice sempre più assimilato a una divisa di agente di polizia o di carabiniere. Il segno dei tempi, che ha costretto un anno fa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a dare il via libera al ripristino dei drappelli aboliti, con troppa frettolosità e fiducia, poco più di sette anni fa.

Alla sorveglianza e alla sicurezza nelle corsie e nei pronto soccorso ci pensino i vigilantes si pensò con troppo ottimismo. E si è poi scoperto che una guardia giurata non basta di fronte a inferociti familiari di delinquenti feriti portati in ospedale, o di gente poco raccomandabile che a una minima osservazione prende a calci e pugni la scrupolosa infermiera di turno.

È successo ancora mercoledì scorso al San Leonardo di Castellammare e una povera infermiera ci ha rimesso il setto nasale e qualche dente. Le scene delle devastazioni al Pellegrini di quattro anni fa sono ancora dinanzi agli occhi di tanti, con il pronto soccorso dell’ospedale trasformato in un campo di battaglia dai familiari di Ugo Russo, il quindicenne rapinatore ucciso da un carabiniere. L’ospedale e chi vi lavora estrema ancora di salvezza sempre e comunque, ma da aggredire se le proprie illusorie aspettative non vengono rispettate. I medici scambiati per Padreterni, in grado di resuscitare pazienti morti, o di assicurare l’esclusiva al proprio parente a danno di altri.

I drappelli di polizia esistevano stabilmente prima del 2015. Dipendevano dai commissariati di zona, avevano un paio di agenti a turno in servizio.

Diventavano fonte immediata per l’autorità giudiziaria sui ricoveri delle vittime di violenze e delitti, ma anche interlocutori notturni dei cronisti che, prima di terminare il loro turno di servizio, facevano il tradizionale «giro di nera» telefonico tra drappelli ospedalieri e sala stampa della Questura per raccogliere notizie dell’ultima ora. Poi, le difficoltà negli organici della polizia, la necessità di tagliare qualche servizio ritenuto meno urgente portò all’eliminazione dei drappelli a beneficio dei contratti con agenzie di vigilantes in ogni ospedale.

In seguito si pensò, dal 2019, di istituire il «punto-appunto», una linea telefonica di segnalazione diretta a disposizione degli operatori ospedalieri in collegamento con le forze dell’ordine per richiedere interventi urgenti. Non è bastato a dissuadere chi pensa che l’ospedale sia una clinica a pagamento e, anche se magari non versa un euro di tasse perché risulta nullatenente o guadagna al nero, crede di avere diritto all’assistenza privilegiata rispetto agli altri. Per non parlare delle visite ai ricoverati, o dell’accompagnamento dei pazienti al pronto soccorso, che hanno regole e orari che tanti ritengono di non dover rispettare. Gli ospedali diventano giungle, dove l’autorità del primario, termine ormai desueto, o dell’infermiera capo sala viene disconosciuta da turbe di utenti assillati dalla maleducazione e dalla sindrome del privilegio. In quest’era di social da appiattimento, ogni professione vive la sua crisi di immagine e credibilità, da cui non sono esenti i medici. Soprattutto se sono medici ospedalieri, al lavoro in strutture di frontiera rispetto alle cliniche a pagamento. I drappelli di polizia di nuovo stabilmente negli ospedali, dunque. Un ritorno, avallato dal ministro Piantedosi con priorità a Napoli e invocato a gran voce dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. E oggi il prefetto di Napoli ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza proprio per esaminare l’allarme sulle aggressioni agli operatori negli ospedali

Se in un anno al Pellegrini le aggressioni sono diminuite in media da 20 a 6, significa che gli agenti di polizia hanno avuto un efficace effetto dissuasivo. Per questo, la loro presenza andrebbe estesa ovunque, visto che le violenze sui sanitari continuano, come dimostrano le denunce alla clinica Pineta Grande o all’ospedale Villa Betania a Ponticelli. Gli aggressori non capiscono che le loro azioni favoriscono la fuga dalla sanità pubblica verso le più sicure cliniche private. Se in ospedale si corre anche il rischio di essere malmenati da gente priva di cultura della convivenza, allora meglio andare via. E gli ospedali potrebbero diventare sempre più strutture con uffici di polizia confermando che, nella nostra società violenta e aggressiva, la militarizzazione rischia di essere la regola anche nei luoghi di sofferenza.