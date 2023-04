Pestato dal branco di ragazzini delle scuole medie mentre «giocavano». Tre bambini contro un quarto coetaneo, preso a botte in pieno volto con un tirapugni in metallo, tanto da fargli saltare un incisivo e procurargli vistosi lividi all’altezza degli zigomi. La terribile storia di bullismo arriva da Torre del Greco.

La violenta aggressione è avvenuta nella serata di giovedì in via Nazionale, nei pressi della chiesa del Buonconsiglio, zona Leopardi. Sul posto un’ambulanza del 118 per soccorrere il ragazzino, polizia e carabinieri per avviare le indagini. Il ragazzino, appena undici anni, ha raccontato quanto accaduto agli agenti del commissariato di Torre del Greco, che ora indagano sull’accaduto con il dirigente Antonio Cristiano e coordinati dalla Procura per i Minorenni di Napoli: i poliziotti hanno già identificato alcuni dei minori, tutti di età compresa tra gli undici e i tredici anni, dunque sotto la soglia dell’imputabilità.

Tutti saranno chiamati a spiegare la versione dei fatti, insieme ai genitori, e successivamente saranno segnalati alla Procura. «Sono dei ragazzini che non conosco, ma stavo giocando con loro. All’improvviso in tre mi hanno aggredito e uno di loro mi ha colpito anche con un tirapugni in faccia», ha spiegato l’11enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzino è stato colpito diverse volte dai bulli per un terribile gioco di violenza. Poi, hanno abbandonato la vittima sul posto e sono fuggiti.

Il bimbo è stato curato sul posto dal personale medico arrivato in ambulanza e, poi, insieme ai familiari ha fatto ritorno a casa, senza ricorrere a ulteriori cure in ospedale. A raccontare l’accaduto è stata una zia del ragazzino, che ha contattato il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per mostrare i segni di violenza subiti dal nipote, con il branco di aggressori che è entrato in azione proprio sul sagrato della chiesa del quartiere.

«Una gang di 3 bambini di età tra 11-13 anni – ha scritto la donna – ha preso di mira mio nipote, un loro coetaneo, attaccandolo finché una di queste bestie, perché bambini non si possono chiamare, ha cominciato a dargli tanti pugni in faccia con un tirapugni. Non oso immaginare quello che saranno capaci di fare quando cresceranno».

Il racconto della zia è stato reso più eloquente della fotografia delle ferite riportate dall’undicenne picchiato selvaggiamente dal branco e vittima dell’ennesimo episodio di bullismo, in una escalation preoccupante di violenza tra minori che sta assumendo i caratteri di un fenomeno allarmante.

«Abbiamo chiesto alle Autorità che si intervenga in maniera dura su quanto è accaduto. Gli aggressori – dichiara Borrelli – dovranno essere sottoposti a punizioni esemplari e anche sulle loro famiglie dovranno esserci interventi perché, evidentemente, ci sono state parecchie lacune educative. È proprio l’educazione il nodo di questa emergenza sociale. Troppi giovanissimi crescono con il mito dei criminali celebri, resi leggendari dal cinema e dalla tv, e con la cultura della violenza, vista come unico mezzo per emergere e prendersi quel che si vuole con facilità a rapidità. Scuola, istituzioni e famiglie devono cooperare per ripristinare una sana educazione».



Proprio a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione, nel luna park che sorge lungo via Nazionale, esattamente un anno fa perse la vita il 19enne Giovanni Guarino, accoltellato a morte da due minori, non avevano ancora 15 anni, per difendere un amico entrato in collisione con gli aggressori per uno «sguardo» di troppo.