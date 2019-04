Universiadi, Napoli beffa Salerno: Plebiscito batte Arechi al fotofinish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Aprile 2019, 00:00

Roberto Outerino, direttore dell’area sportiva dell’Universiade napoletana li ha chiamati “I Giochi dell’onore”. Perché alle Universiadi non si guadagnano borse di studi o vitalizi economici ma una mascotte e una medaglia. E guai a chiamarli i Giochi secondi solo alle Olimpiadi perché Londra «ha avuto un budget di 5 miliardi di euro per 10.700 partecipanti, Napoli 270 milioni per 8.500 partecipanti». Quindi «stiamo organizzando l’evento multidisciplinare più difficile...