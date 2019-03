CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 08:31

Poco più di 100 giorni al taglio del nastro del 3 luglio, insomma le Universiadi sono alle porte. Una macchina organizzativa corposa che dovrà contare - per funzionare - anche sui volontari che al momento sono piuttosto timidi. Ne servono 5600, sicuri a oggi sono solo i 2mila della protezione civile, serve una mossa. Per questo dalla Regione fanno sapere che c’è anche mezzo milione a disposizione per questa opportunità e in questa direzione - ovvero «fare squadra» - fioccano gli appelli.L’UNIVERSITÀIl padrone di casa in un certo senso è il rettore della Federico II Gaetano Manfredi che lancia il suo di appello: «Le Universiadi - racconta - rappresentano una eccezionale occasione per tutti i giovani e in particolare per i giovani della Campania. Fulcro della grande manifestazione, naturalmente insieme agli atleti, sono i volontari». Per questo sottolinea che «saranno loro ad accogliere tutti i partecipanti dello straordinario evento sportivo che porta con sé un grande messaggio di pace e di futuro. Far parte dei volontari acquista un significato importantissimo. Saranno gli ambasciatori della Campania in questo grande evento globale».