La situazione a dir poco scabrosa degli studenti fuori sede, senza in larga misura uno straccio di accoglienza organizzata da parte delle istituzioni locali e universitarie, è un’immagine plastica e impietosa di un Paese che da decenni non sa guardare al proprio futuro. Una miopia che inizia subito, dagli asili nidi, anche se vi sono differenze significative tra varie aree della Repubblica, solo a chiacchiere una e indivisibile rispetto ai diritti eguali dei suoi cittadini; nei fatti molto meno.

Una miopia che si estende agli alloggi universitari, quando i nostri figli, cresciuti, tornano ad avere bisogno di un’accoglienza fuori le mura domestiche familiari. E qui la miopia ha le stesse diottrie in meno, da Milano a Napoli. Magra consolazione.

L’emergenza dei servizi di alloggio agli studenti fuori sede è emersa alla fine anche a Napoli, dove paradossalmente per anni la situazione aveva mantenuto un precario equilibrio di mercato (molto al nero) come sostegno al reddito di piccoli proprietari impoveriti, in difficoltà economica quanto i loro giovani affittuari. L’equilibrio, già in sé malato, è saltato per la bolla speculativa innestata dal più remunerativo uso degli immobili per una ricettività turistica di massa allo stato brado. Le università, a cominciare dalla Federico II, hanno in cantiere meritori progetti significativi di residenze universitarie. E di altri si segnala il bisogno. Ma ovviamente non può bastare, se non si pianificano interventi strutturali di lungo periodo.

Interventi che richiedono cospicui investimenti, quelli che per decenni non si è potuto o voluto fare. E qui emerge una criticità di pianificazione in prospettiva. Legata alla crisi demografica, che vedrà scemare di conseguenza il fabbisogno potenziale di alloggi (come già è accaduto per i cicli scolastici). Ne deduco che forse c’è bisogno di una strategia di accoglienza studentesca più elastica, e nei suoi effetti positivi, se prende piede, più immediata.

Assodato il fabbisogno di nuovi edifici ad hoc, questi avrebbero bisogno dell’addendo di una strategia di social housing per l’accoglienza degli studenti fuori sede. Che si favorisca cioè il fitto di una camera o di un immobile agli studenti con incentivi fiscali comunali e statali alla ricerca disperate di case che non si trovano o con canoni di locazione troppo alti.

In concreto si potrebbe dimezzare o persino annullare la cedolare secca per fitti registrati a tariffa concordata agli studenti (entro la tipologia dei piccoli proprietari), e dimezzare l’Imu per gli immobili in cui siano ospitati alle stesse condizioni su indicate studenti.

Il mancato gettito erariale sarebbe compensato dal minore impegno di investimenti pubblici sull’accoglienza studentesca su un mercato che da qui a dieci anni potrebbe avere sensibili variazioni in decrescita. Sarebbe anche un modo di tenere nel centro storico napoletani acquisiti e non solo i tanti turisti di passaggio. Oltretutto potrebbero anche importarsi pratiche più fini di social housing che vedano favorita la convivenza tra anziani e giovani studenti.

Insomma, un problema emergente e indifferibile da affrontare, potrebbe essere un’occasione di “fare comunità” dando un contributo a frenare la disgregazione che il tessuto cittadino di Napoli patisce come altre grandi città, sempre più “gentrificate” da un’economia turistica magari redditizia ma usurante e di passaggio.