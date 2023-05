C’è più di un motivo per considerare con interesse il movimento degli studenti che dopo la lunga pausa del Covid riporta un po’ di vita nel noiosissimo ambiente universitario italiano. Per mesi dei giovani si è parlato come se fossero dei malati, vittime delle circostanze, bisognose di aiuto. Un soggetto passivo attorno al quale bisognava prodigarsi con sollecitudine e paternalismo. Ora invece gli studenti sembrano volersi dare una mossa.

Dal Politecnico di Milano alla vecchia facoltà di Lettere di via Porta di Massa a Napoli, si sono accampati davanti alle loro sedi mettendo in scena una protesta sulla più antica delle questioni universitarie, gli alloggi per i fuori sede. Una questione più difficile di altre a causa delle origini dell’insediamento accademico italiano. Nel cuore di città storiche e fin dall’inizio segnato dai limiti imposti agli “studi” dalla forma stessa dello spazio urbano.

Ma la questione oggi ha un aspetto tutto nuovo e, in prospettiva, dagli esiti potenzialmente fatali, soprattutto per le istituzioni accademiche meridionali. La questione oggi riguarda gli alloggi non tanto per soddisfare i bisogni abitativi della popolazione studentesca attuale, ma essenzialmente in funzione della capacità attrattiva degli atenei. La questione è importante perché svela il terreno sul quale da qui in avanti si svilupperà la competizione tra i sistemi urbani e, giocoforza, tra le università che ne occupano il centro. Una competizione che sempre più sarà lotta per la popolazione.

La grande risorsa in gioco per un sistema formativo che possa funzionare è infatti squisitamente biologica: è il numero di giovani su cui può contare il sistema nel suo complesso.

Si capisce facilmente come, in un quadro di invecchiamento progressivo della popolazione e di denatalità, oggi saldamente sotto il tasso di riproduzione e al Sud in maniera più allarmante che altrove, la sopravvivenza stessa delle Università (e in questi ultimi decenni il numero delle istituzioni accademiche è cresciuto enormemente rispetto solo a trent’anni fa), una volta esauriti i serbatoi demografici, è legata alla possibilità di poter avere quella materia prima fondamentale che sono i giovani.

È sul fatto puro e semplice della vita che i sistemi universitari entreranno in competizione nei prossimi anni. Il numero attuale dei nuovi nati dice grosso modo l’ordine di grandezza sul quale potranno fare affidamento gli atenei per il loro reclutamento tra diciotto o vent’anni. Sembra un tempo sufficientemente lungo, ma non lo è se solo si considerano le tendenze demografiche ormai consolidate. Ogni anno si presentano agli sportelli delle immatricolazioni un numero minore di candidati e questo numero è determinato da una grandezza fondamentale costantemente in decrescita: il numero appunto dei nuovi nati.

Alla luce di queste considerazioni si capisce che la prosperità relativa di una Università non è più soltanto legata all’eccellenza scientifica del suo corpo docente o alla qualità della didattica che professori ben preparati sono in grado di assicurare. La sopravvivenza stessa di una istituzione universitaria dipende e dipenderà sempre di più nei prossimi anni dalla sua capacità di risultare attrattiva. E l’attrazione dipende essenzialmente dalla qualità dei servizi. Alloggi, trasporti, esperienza accademica (dai tutor accoglienti all’atmosfera dei campus universitari).

Gli studenti attendati davanti alle sedi universitarie denunciano con la loro stessa presenza ritardi, burocrazia, inefficienza amministrativa. Conviene però notare che mentre al Sud, l’attore prevalente è ancora e solo l’apparato pubblico, Comuni, Regioni, Stato, a Milano, da dove tutto ha, come sempre, avuto inizio, negli ultimi anni sono comparsi potenti attori privati. Fondi di investimento, con una grande capacità di provvista finanziaria, che hanno deciso di investire nel settore della residenzialità studentesca, sulla base della semplice constatazione del potente drenaggio di giovani che la città esercita nei confronti del resto del Paese, Sud in testa.

A questo proposito, e al netto del conformismo sociale che è pur sempre parte integrante dello sviluppo di un movimento di protesta (comincia uno e gli altri si muovono di conserva), vale la pena notare una differenza fondamentale tra il capoluogo lombardo e l’Italia. A Milano il problema è gravissimo per il peso debordante della rendita e per i meccanismi di un mercato selvaggio degli affitti. Ma il problema di Milano, da questo punto di vista, non è diverso da quello di Napoli, dove pure gli alloggi per vacanze hanno prosciugato le opportunità residenziali a disposizione di tutti gli altri e dove la rendita pure detta la sua legge. La differenza con Milano sta nel fatto che Napoli e il Sud perdono giovani, mentre Milano li rastrella a un ritmo che non sembra destinato ad arrestarsi. In questi anni c’è stato un trasferimento in massa di borghesia meridionale che ha mandato i suoi figli a studiare al Nord, convinta di dare loro un vantaggio competitivo e condizioni più efficienti di accesso al mercato del lavoro. Il problema di Milano è dunque un problema di eccesso di richiesta ed proprio questo eccesso ad ingolosire i grandi fondi di investimento, ai quali certo non interessa risolvere il problema degli studenti, ma per i quali un numero enorme di studenti che chiedono posti letto su un mercato caratterizzato da forte scarsità rappresenta un’occasione d’oro.

A maggior ragione, le istituzioni pubbliche dovrebbero intervenire al Sud e non in forma disordinata come sembrano fare oggi. Ma con un piano strategico di sviluppo capace di guardare avanti, agli effetti sistemici, questi sì, che le dinamiche demografiche già in atto produrranno sulla tenuta della rete delle istituzioni universitarie meridionali. Se a questo si aggiunge la feroce concorrenza ingaggiata già oggi dalle nuove telematiche, nuove perché hanno dietro potentissimi fondi di investimento internazionali, credo ci siano tutti gli elementi per temere uno tsunami devastante. Università, Comune, Regione, Governo nazionale è ora che si sveglino. A meno che non sia proprio questo il disegno: un paese che si avvia verso un assetto detto dell’autonomia differenziata esige un Sud decapitato delle sue risorse intellettuali. Senza testa, senza cervello pensante, senza élite intellettuale, è difficile prevedere un Mezzogiorno che non sia una colonia.