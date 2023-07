Si fa presto a dire America. Per sapere chi comanda, si aspettano le Presidenziali ogni quattro anni, e il giorno dopo il verdetto è servito. Ma, al contrario del senso comune di chi guarda agli Usa da fuori, la realtà politica è diversa. E, a dispetto della visibilità della Casa Bianca, la formula più appropriata sembra quella della «confusione dei poteri». Con le Camere che sempre più spesso presentano maggioranze diverse da quella che ha eletto il Presidente. E con la Corte Suprema che gioca un ruolo politico fondamentale, con decisioni che incidono profondamente sugli equilibri sociali ed economici. Come si è visto negli ultimi giorni, con due sentenze spartiacque.

La prima ha riguardato il debito degli studenti universitari. La cifra complessiva – 1800 miliardi di dollari – è di quelle che fanno impallidire i bilanci di molti grandi Stati, e non sorprende che le misure per provare a ovviarvi fossero state al centro della campagna elettorale dei democratici. I provvedimenti del governo Biden avevano rappresentato una manna per decine di milioni di giovani, che si erano viste sospese le scadenze capestro che ormai – nella stragrande maggioranza – non erano più in grado di rispettare. Si era trattato di un intervento estremamente oneroso per le casse federali che rappresentano – per una quota predominante – il prestatore e garante di ultima istanza di un flusso finanziario che vede coinvolti una miriade di intermediari. La sentenza di incostituzionalità della Corte ha riportato bruscamente indietro il futuro di una fetta molto ampia della classe media americana.

Non meno rilevante – anche sul piano simbolico – è stata la sentenza che ha abolito la cosiddetta «affirmative action», una clausola che offriva – a parità di merito - alcune condizioni di favore agli studenti neri nel processo di selezione per l’ingresso all’università. Queste norme hanno rappresentato per decenni una sorta di compensazione per le discriminazioni e svantaggi sopportati nel lungo e contrastatissimo processo di emancipazione razziale. In un’America che ha visto riaccendersi in questi anni scontri durissimi su questo fronte, il segnale della Corte ha avuto un’eco che va ben oltre le mura accademiche.

Il peso politico della Corte non è certo una novità sulla scena americana, basti pensare all’opposizione durissima che FDR dovette affrontare quando lanciò le riforme del New Deal e si scontrò con l’ostracismo di giudici costituzionali ultra-conservatori. Nel caso attuale, si tratta di un altro lascito – forse il più rilevante – della presidenza di Donald Trump, cui è toccato in sorte di nominare ben tre giudici. Consolidando il dato storico che vede – fin dal 1970 – la maggioranza della Corte determinata da un presidente repubblicano. Un elemento che spiega da solo quanto possa essere complesso districarsi negli scenari post-elettorali.

Senza contare che la stessa interpretazione politica delle sentenze finisce spesso col dovere fare i conti con un arcipelago sociale molto più frastagliato di quanto possa apparire attraverso le lenti ideologiche di facciata. Il risanamento del debito studentesco rappresenta certo una misura perequativa in un sistema universitario che continua ad avere costi proibitivi, senza offrire – come accadeva una volta – alcuna garanzia che la laurea introdurrà ad una carriera migliore e in grado di ripagare il debito contratto per gli studi. Ma per le classi più svantaggiate dei “blue collar” e dei lavoratori precari – che rappresentano lo zoccolo duro dell’elettorato trumpiano – chi si iscrive all’università appare comunque un privilegiato, e l’idea che possa farlo a spese del contribuente è vissuta come una beffa. Analogamente, da diversi anni gli asiatici rappresentano il gruppo etnico in più rapida ascesa, sul lavoro come nell’istruzione. E, ai loro occhi, i vantaggi riservati ai neri dall’affirmative action sono sempre apparsi ingiustificati.

A un’analisi ravvicinata, anche le sentenze della Corte finiscono col fare emergere quanto sia oggi più fragile il blocco sociale che – da Kennedy a Obama – era stato la spinta propulsiva democratica. E quanto incerto appaia il suo futuro.