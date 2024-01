Va reso più equo il (fragile) sistema pensionistico

Enrico Del Colle

In questi giorni si sta (ri)aprendo il cantiere delle pensioni ma con una novità importante messa in rilievo e, al tempo stesso, auspicata dal premier quando asserisce che «il sistema previdenza deve essere il migliore possibile, ma uguale per tutti». Ecco, sta proprio nelle ultime parole di Meloni la novità. Infatti, dopo la riforma organica del 1995 (legge Dini), ripresa e modificata dalla legge Monti-Fornero del 2011, si sono succeduti numerosi interventi dal lato delle uscite dal mondo del lavoro che, tranne i beneficiari, hanno disorientato non poco i cittadini di questo Paese. È sufficiente ricordare come negli ultimi anni siano state ben 9 le “vie di fuga” senza particolari penalità (pensione di vecchiaia, anticipata e quella di anzianità che riassumeva una serie di uscite agevolate quali quota 100 – divenuta poi 103 – opzione donna, Iso pensione, lavori usuranti, lavoratori precoci, Ape sociale e Ape volontario), alla luce delle quali il nostro sistema si è alterato significativamente, con effetti negativi sulla finanza pubblica; come accade, poi, in questi casi, a periodi di eventuale squilibrio ne seguono altri di irrigidimento del sistema, nel senso di contrazione delle opportunità di uscita anticipata e, conseguentemente, di riduzione della spesa.

Ciò comporta che a categorie di beneficiari di particolari condizioni agevolate, ne seguono altre in qualchemisura penalizzate. Per evitare, quindi, di trovarci in situazioni via via più complicate con rischi di un cedimento inarrestabile dell’apparato, si riparte con annunci di indagini conoscitive da parte del Parlamento e anche delCnel, conl’obiettivo di riorganizzare il sistema in modo da renderlo sostenibile ed equilibrato attraverso un necessario patto intergenerazionale, visto il continuo lievitare dei relativi costi.

Dal canto suo, il governo punta ad arrivare entro questa legislatura ad un riordino organico e ben ponderato dell’intero impianto previdenziale, da portare avanti conle parti sociali. Ma quali sono le “disfunzioni” più tangibili dell’attuale sistema? Per dare una risposta esaustiva a questa fondamentale domanda, ci avvaliamo del recente rapporto dell’Ocse riguardante i meccanismi regolatori dei sistemi pensionistici dei Paesi aderenti, dal quale si possono porre in evidenza gli aspetti più problematici del nostro assetto previdenziale: cominciamo con il rilevare come l’età media effettiva alla pensione sfiori in Italia i 63 anni(circa 64 in media negli altri Paesi Ocse) e la spesa relativa assorbe più del 16% del Pil, quasi il doppio della media Ocse (poco meno del 9%); oltre a ciò, l’aliquota contributiva media dei Paesi Ocse è di poco superiore al 18% del salario medio, mentre in Italia è pari al 33% e un livello così alto di contribuzione – avverte l’Ocse – potrebbe compromettere la crescita dell’intera economia e produrre una diminuzione dell’occupazione.

A proposito di occupazione, in situazione di allungamento della vita (la speranza di vita è in Italia di circa 83 anni - media Ocse appena superiore agli 80 anni – e ciò significa permanere in pensione non meno di 20 anni, con media Ocse di circa 16 anni) appare basilare promuovere vite lavorative più prolungate ed i dati Ocse ci dicono che gli occupati più anziani (55-64 anni) registrano in Italia un tasso vicino al 64% (lo stesso livello medio dell’Ocse), ma ancora insufficiente a causa dell’inattualità delle competenze – a cui aggiungere la forte denatalità e l’elevata disoccupazione giovanile - per garantirci un livello occupazionale in grado di compensare nel prossimo futuro l’uscita dal lavoro dei cosiddetti baby boomer.

Il rapporto, inoltre, stima che nei prossimi 40 anni le persone in età lavorativa diminuiranno del 35% in Italia (l’11% la media Ocse) e questa dinamica farà “impennare” nel prossimo trentennio la percentuale della popolazione over64 rispetto a quella con età compresa tra 20 e 64 anni(78% inItalia e 54% negli altriPaesi). Il quadro così sinteticamente descritto ci dice sostanzialmente che in un Paese come il nostro, dove il processo di invecchiamento della popolazione è estremamente veloce e dove la speranza di vita condiziona il pensionamento (sono 9 i Paesi Ocse), appare essenziale “scongiurare” che le persone escano presto dal mercato del lavoro (con l’eccezione dei lavori usuranti e pericolosi); naturalmente un tale risultato si raggiunge anche mediante condizioni di lavoro soddisfacenti e la riqualificazione professionale (con l’aumento del tasso di partecipazione di questi lavoratori alla formazione).

Non va sottovaluto, poi, l’impatto dell’inflazione sui regimi pensionistici e quanto sia importante la corretta indicizzazione delle pensioni ai prezzi di mercato. Insomma, siamo fiduciosi che, pur nell’ipotesi di modifiche all’attuale sistema, senza distaccarsi però troppo dalle riforme del passato, si faccia strada la convinzione di legiferare in tema pensionistico, non per ricavare consensi elettorali, ma per favorirne sostenibilità ed equità.