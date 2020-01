Le infezioni imprevedibili ​ma la scienza vince sempre

Nel 1980 i cittadini di tutto il mondo erano tranquilli per quanto concerne il problema delle malattie infettive. Infatti le maggiori autorità sanitarie americane stabilirono che grazie alle vaccinazioni, agli antibiotici e ai chemioterapici, le malattie infettive sarebbero completamente scomparse. Mai previsione fu più sbagliata! Infatti negli anni ’80 iniziò una misteriosa malattia che colpiva soprattutto gli omosessuali.



Non si sapeva da cosa fosse causata, né come si trasmettesse. All’inizio, la malattia colpiva soprattutto alcune categorie a rischio (omosessuali e tossicodipendenti) ma con l’andare del tempo, la malattia colpiva tutti.

Si fecero molte ipotesi sulle cause: malattia collegata a problemi immunologici, un misterioso virus, ecc. ma la caratteristica di questa nuova malattia era che causava sempre la morte, tra atroci sofferenze. All’inizio le autorità sanitarie degli Usa non le dettero molta importanza e, nonostante i loro importanti mezzi economici, non stanziarono neanche un dollaro per studiare la malattia. Dopo due anni questa si diffuse piano piano in tutti i paesi del mondo. Non solo le iniziali categorie a rischio (tossicodipendenti e omosessuali) continuavano ad esserne colpite, ma anche il resto della popolazione, soprattutto le donne.



In pochi anni in tutto il mondo morirono per Aids (sindrome di immunodeficienza acquisita) circa 43 milioni di persone. All’inizio la malattia venne denominata “peste del ventesimo secolo”, in analogia alla peste descritta dal Manzoni ne “I Promessi sposi”. In quella del Manzoni, però, don Rodrigo e tanti altri personaggi del romanzo muoiono di peste, ma molti si salvano, come Renzo, Lucia, don Abbondio, ecc. Tutti gli ammalati di Aids, invece, morivano tra atroci sofferenze. Il mondo intero era sconvolto. L’allora presidente degli Usa, Ronald Reagan, riunì tutti gli esperti del mondo e purtroppo, dopo tante riunioni, non si trovò nessuna soluzione al problema. Nel 1997, finalmente, si produssero dei farmaci che combattevano il virus. Oggi gli ammalati di Aids, infetti dal virus Hiv, usano farmaci che consentono loro una vita quasi regolare. Ma fate attenzione: se si interrompe la terapia, anche per poco tempo, il virus ricompare!



Molte volte l’umanità ha tremato per le epidemie: la febbre spagnola degli inizi del secolo scorso, l’influenza aviaria, il cui virus ospite di uccelli migratori, ha fatto il salto di specie, diventando patogeno anche per l’uomo, il morbo della mucca pazza (encefalite spongiforme bovina) e altri episodi di questo tipo. L’uomo, però, con il suo ingegno e determinazione, è stato sempre vittorioso.



Anche l’epatite B, che ogni anno causava in Italia 10 mila morti, oggi con la legge sulla vaccinazione obbligatoria di tutti i nuovi nati (lo “schema Piazza”) sta per essere debellata e continuando le vaccinazioni obbligatorie, in pochi anni l’epatite scomparirà completamente. Anche l’epatite C, che causava milioni di casi di cirrosi epatica e cancro del fegato, col tempo scomparirà grazie ai nuovi farmaci.

Sono anni che sostengo che la caratteristica delle malattie infettive, rispetto alle altre malattie non infettive, sia la loro imprevedibilità. Se ad esempio esaminiamo due settori della medicina, la cardiologia o la chirurgia, siamo sicure che fra qualche anno ci saranno tanti progressi nell’ambito di questi. Anche le malattie infettive avranno dei progressi. Però su di esse aleggia sempre l’imprevedibilità.



Ho voluto raccontare tutte queste cose perché ritengo che l’uomo, che ha tremato tante volte, per le malattie citate, è risultato sempre vincitore. Anche questa volta, per questo nuovo virus, che tanto sta terrorizzando l’umanità, come per il passato, vincerà questa nuova battaglia.

