Vaccini, trecento divise rinunciano alla puntura in Campania, ma la Asl apre ai 70enni

La campagna vaccinale a Napoli procede serrata con la somministrazione di AstraZeneca ma sempre più candidati all’immunità rinunciano al proprio V-day. Le diserzioni sul totale dei convocati ogni giorno, al Covid Vaccine Center nella Mostra d’Oltremare, sono in aumento e riguardano anche la platea della forze dell’ordine. I dati parlano chiaro: su 1218 uomini e donne al servizio dello Stato reclutati venerdì, 12 marzo, si sono presentate 892 persone e lo stesso giorno su 605 prof se ne sono presentati 226. Anche ieri, sono stati solo 475 i docenti che hanno aderito alla campagna vaccinale su un totale di 660 insegnanti convocati. Nonostante la media del numero dei reclutati possa contare su cifre comprese tra i 2300 e i 2500 candidati al giorno, le defezioni sono in crescita. Tra venerdì e sabato, il totale degli abbandoni riguarda circa 1000 persone, tra cui più di 300 tra le forze dell’ordine. L’eccezione , in questo caso, sono gli anziani per i quali la campagna vaccinale non si è ancora conclusa e lo scarto tra convocati e presenze, è ridotto al minimo. A far crescere il numero degli immuni potrebbe essere l’apertura della campagna vaccinale agli over 70 campani, partita ieri ma già al palo a causa di problemi sulla piattaforma telematica regionale che è andata in tilt, probabilmente per l’elevato numero di registrazioni effettuate.

Hanno tirato un sospiro di sollievo i vaccinati napoletani che da ieri mattina, si sono visti recapitare tramite messaggio sul cellulare, il link per recuperare l’attestato della propria vaccinazione. In tempi rapidi, la piattaforma regionale da dove si prenotano le adesioni alla campagna vaccinale, ha attivato un servizio per scaricare tutte le informazioni riguardo il farmaco inoculato, compresa la matricola del lotto di appartenenza del vaccino. La “corsa” al recupero della ricevuta, riguarda solo i candidati che sono stati vaccinati dall’inizio della campagna fino a venerdì scorso da quando, ciascun convocato, è stato munito del documento a conclusione dell’inoculazione. Se da una parte l’organizzazione con il rilascio della ricevuta ha fornito maggiori sicurezze ai futuri immuni, dall’altra la paura e i dubbi si stanno insinuando tra la platea dei candidati. «Avevo deciso di non venire più a vaccinarmi, dopo il ritiro del lotto di AstraZeneca che mi aveva convinta ancora di più sulle mie perplessità iniziali» confessa Maria Giovine, professoressa di Tecnologie in una scuola media. «Sono stata indecisa fino a 5 minuti prima di entrare nel box - aggiunge la prof - poi mi sono fatta coraggio e ho accettato il rischio perché, è troppo forte la voglia di tornare alla normalità», «I dubbi ci sono sempre» fa notare Lea Nocera, 43enne prof universitaria di turco che sottolinea come «nonostante le normali preoccupazioni, AstraZeneca rappresenti un’opportunità da apprezzare».

«La speranza di sconfiggere il virus» e la convinzione che «solo con l’immunità di gregge» si possa vincere questa battaglia, è stato un pensiero condiviso dalla maggior parte dei candidati come Giovanni Cagnazzi, 52enne in forza alla Guardia di Finanza di Napoli, che punta il dito su «un allarmismo eccessivo». «Il ritiro ha riguardato un solo lotto di AstraZeneca - spiega il finanziere - ci dobbiamo affidare ai controlli delle istituzioni». Per molti, la razionalità vince sulle paure e le preoccupazioni. «Le domande su possibili complicanze del vaccino ce le siamo fatti un po’ tutti ma bisogna ragionare in maniera lucida» racconta Fabrizia D’Angelo del personale amministrativo in forza al Ministero degli Interni. «Bisogna scegliere il male minore - conclude la 57enne napoletana - non dobbiamo dimenticarci di quanto dolore ha causato il Covid». Tra gli indecisi, c’è chi si è lasciato convincere da amici e colleghi come Luigi la Marca, finanziere 37enne che prima del vaccino ha fatto una specie di sondaggio tra i suoi conoscenti. «Ho telefonato ai colleghi vaccinati per rassicurarmi sulle loro condizioni - spiega Luigi - devo ammettere che mi sono tranquillizzato». Altri invece si sono affidati ai genitori, come David Amster, 26enne originario di Vienna che insegna tedesco all’Università Orientale di Napoli. «Ho ascoltato il parere di un virologo tedesco e quello dei miei genitori che sono in piena campagna vaccinale in Austria anche con AstraZeneca» conclude David.

