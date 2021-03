Prof disertori, una rinuncia che fa male a tutto il Paese

Nel recente passato, i nostri nonni e i nostri padri hanno visto bambini con la mascella serrata causa tossine del tetano, neonati che abbaiavano invece di tossire, causa pertosse. Altri con gambe contorte e rinsecchite per colpa della poliomielite e ancora una lunga lista di malattie contro le quali in genere si accedevano ceri alla Madonne. Più facilmente si versavano dolorosi quanto inutili fiumi di lacrime. Allora, i nostri nonni e i nostri padri, hanno sperato che la medicina trovasse una soluzione. E infatti. Possiamo dire che almeno i problemi di cui sopra, non li vediamo più: con i vaccini li abbiamo esclusi dalla litania del male.

Durante quest’anno, poi, causa pandemia molti di noi hanno fatto ricorso a bombole di ossigeno, altri sono finiti in terapia intensiva, interi giorni concentrati solo sul proprio respiro. In tanti non ce l’hanno fatta, e sono 105mila e passa e, insomma, per loro non è stata un morte pacifica.

Tutti, in questo girone pandemico, abbiamo sperato che qualcuno trovasse una soluzione, per non accendere più ceri alle Madonne e piangere lacrime, così come i nostri nonni hanno dovuto fare. E davvero, viviamo in un’epoca fortunata. Per molti aspetti. Un’epoca in cui l’intervallo di tempo tra alcuni problemi e alcune soluzioni si restringe. In meno di un anno abbiamo 4 vaccini e a questa lista se ne aggiungeranno altri. Vaccini che tra l’altro costano poco, da 1.80 a 18 euro, ma diciamoci la verità, sono o non sono soldi ben spesi? Mica stiamo qui a sindacare sulle spese superflue che facciamo? Non siamo moralisti di questa pasta. Allora dobbiamo ammettere che studio, ricerca e passione per il metodo scientifico, sono dimensioni proficue: rendono il mondo un posto migliore, e la nostra vita pur breve e contingente, almeno libera da certe incombenze che le malattie portano con sé.

Dobbiamo ammettere che c’è gente che studia cose che noi, impegnati a polemizzare ed esprimere i nostri preziosi moti interiori, nemmeno sogniamo di studiare. Col loro lavoro, non sempre ben pagano, spesso mal raccontato, ci tengono in buona salute. E allora, se così stanno le cose, come giudicare che almeno a Napoli, domenica mattina, alla stazione Marittima su 840 persone convocate, tutti appartenenti al personale scolastico/universitario, è risultato presente solo il 40,36%, cioè 339 persone (di cui 312 hanno ricevuto AstraZeneca e 27 Pfizer) e insomma 501 persone sono risultati assenti? Che cosa è successo? Un caso? Cioè, una sfortunata oscillazione statistica (nelle altre regioni c’è una polemica inversa, alcuni si lamentano che i docenti saltano la fila)? Oppure, come temiamo c’è un virus che (simbolicamente parlando) investe il personale scolastico che rifiuta la cura, accampando scuse, inventando narrazioni alternative? Se è così, è un fenomeno che disturba, e molto. Fa salire il sangue in testa. In nome di quello che i nostri nonni e padri hanno dovuto sopportare nel passato. In nome di quelli che sono morti per il virus e che continuano a morire, perché la Sars-CoV-2 (che ricordiamo significa severa e acuta sindrome respiratoria) gira indisturbata, non trovando ancora barriere sufficienti. Ma disturba anche perché affidiamo, almeno nei pomposi discorsi di ogni giorno, il nostro futuro alla scuola. Perché - diciamo sempre - la cultura è importante. Non solo ci avvicina alle opere umanistiche che attivano la nostra sensibilità, ma anche (la cultura) è la base per imparare il metodo scientifico. Così che possiamo prendere misure più precise e trovare soluzioni più velocemente. E invece, finisce che alcuni di questi rappresentati culturali, anche universitari, ci dicono che no non è vero, non è importante: loro non si presentano e rifiutano il vaccino. Disturba e dà fastidio. Considerando, poi, che molti professori sono stati e giustamente messi nelle condizioni di vaccinarsi per primi, anche se molti di loro sono in Dad.

Siamo speranzosi, dai. Diciamo che è stato un triste episodio, dovuto alla cattiva comunicazione e ai fatti di questi giorni. Dunque, speriamo di vedere domani e per mesi successivi, il personale scolastico in prima fila per la vaccinazione, orgoglioso di partecipare al progresso culturale che ricordiamo è quella medicina (in senso lato) che davvero ha cambiato il mondo, in meglio, nonché prosciugato fiumi di lacrime.



