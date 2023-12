Regge e prosegue il piano sicurezza per le festività invernali. Dopo la buona tenuta della Vigilia di Natale, con la strategia stabilita in Prefettura durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto per la prima volta da Michele Di Bari, saranno almeno 150 gli agenti della polizia municipale in campo a Capodanno. Come sottolinea l’assessore comunale alla Sicurezza di Antonio De Iesu, ha influito in positivo «l’aumento delle premialità» per i vigili e per 9 dipendenti comunali su 10 decisa dall’amministrazione. Gli agenti della polizia locale guadagneranno circa «550 euro» ciascuno per il servizio nei festivi di fine ’23. Ma non è tutto: su sollecitazione della Questura di Maurizio Agricola, che ha messo in campo 300 agenti per il 24, anche il 31 non si potranno vendere bevande se non in bicchieri di carta o plastica, come da ordinanza sindacale. Nelle prossime ore verrà poi emesso il dispositivo di traffico per la notte di Capodanno.



Partiamo dal brindisi del 24. E dalla carica delle decine di migliaia di giovani e adulti scesi in strada per gli auguri pre-cenone. Sono state ampiamente superate le previsioni dei «18mila» cittadini tra i bar di tutta Napoli. La carica dei 20mila e oltre. Tanta folla, ma nessun incidente. Il piano prefettizio – con 300 uomini della sola polizia di Stato in campo – ha retto. Ingolfato il quadrilatero dei baretti, con auto di residenti rimaste letteralmente incastrate nel traffico. Folla record anche a via Bausan. Pienone poi al Vomero (in particolare a via Aniello Falcone) e in centro storico, tra piazza Bellini, Mezzocannone e Cisterna dell’Olio. Nessun incidente grave. Da segnalare invece che il fenomeno del brindisi del 24 va ben oltre l’area baretti, come testimoniano le 4 isole presidiate dalle forze dell’ordine (Quartieri Spagnoli, Chiaia, centro storico e Vomero). Complice la coincidenza del 24 dicembre 2023 con la domenica, Napoli ha una nuova consolidata tradizione: si brinda ovunque, il 24, in tutta la città. Quasi un altro Capodanno. È la movida di Natale. Numerosi i controlli e centinaia le multe. Controllati dai vigili 43 locali tra Quartieri Spagnoli e quella di Port’Alba, con 24 sanzioni, nelle 4 isole sopracitate. La Polizia Locale, a Mezzocannone, ha arrestato un cittadino extracomunitario per furto di cellulare.

APPROFONDIMENTI Napoli, bottigliate in testa al compagno: donna di 25 anni arrestata Napoli, controlli ai baretti alla Vigilia di Natale: un arresto Botti di Capodanno, maxi sequestro di fuochi illegali a Secondigliano

Saranno «almeno 150» i vigili urbani in strada a Capodanno. Come avvenuto per il trasporto pubblico locale, con l’accordo per i prolungamenti notturni tra 31 e 1 gennaio raggiunto con una premialità di «500 euro» per ogni dipendente Anm in servizio (per un totale di «650 euro» in una notte di lavoro), anche per gli agenti della polizia municipale l’aumento dei bonus concesso da Palazzo San Giacomo – annunciato da Il Mattino nei giorni scorsi - è stato importante in vista del concertone al Plebiscito con The Kolors, Avitabile, Arisa, Peppe Iodice e altri.

«Il piano per il 24 ha tenuto bene – spiega De Iesu – siamo stati presenti ovunque. Per la Vigilia di Natale c’erano circa 130 vigili distribuiti tra Baretti, Vomero e centro. L’aumento dell’indennità è stato un fattore molto positivo anche in funzione della notte di Capodanno: ci saranno non meno di 150 vigili urbani in strada. Ci concentreremo ora sul dispositivo per il 31 dicembre. Tutta l’area del Plebiscito, compresa piazza Trieste e Trento, sarà inibita al traffico. Stiamo valutando la svolta obbligatoria su Cavalli di Bronzo per chi arriva da Municipio. E obbligo di svolta su Chiaia per chi arriva da Monte di Dio. Sono previsti contingentamenti per l’ingresso pedonale al Plebiscito, una volta che si sarà riempita l’area del concertone. Sarà però sempre lasciato un passaggio pedonale aperto a ridosso di Palazzo Reale, per collegare via Console a Trieste e Trento».