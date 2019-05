Rione-Stato e camorra, binomio da spezzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 00:00

Le Vele di Scampia rappresentano uno degli skyline più famosi e conosciuti al mondo. Uno dei pochi paesaggi urbani che “svettano nel cielo”che non sono legati ad ardite e innovative rappresentazioni della modernità in una grande città dell’Occidente, ma al peso e al successo di una criminalità urbana che è riuscita (negli anni) a trasformare in bazar di commerci illeciti intere costruzioni nate per fornire una casa dignitosa a chi non ce l’aveva. Come sia stato possibile trasformare...