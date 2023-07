La colonna di fumo alzatasi ieri da piazza Municipio, per il tragico rogo della Venere degli Stracci, racconta molto, e forse in maniera definitiva, della città che vorrebbe essere ma che non è, che gonfia il petto per i suoi tesori ma non riesce a salvarli, dunque a salvare sé stessa, da un destino di rovina.

L’incendio divampato davanti al Municipio, sotto la “casa” del sindaco, è insomma la diapositiva di un disastro più ampio: il fermo-immagine di una città che vorrebbe assumere una postura internazionale, ed è autorizzata a farlo in nome della sua storia e la sua antica civiltà, e invece svilisce, sfiorisce ogni giorno autocondannandosi al degrado.

Come un grottesco gioco dell’oca, l’orgoglio salito sulle vette più alte nei giorni del tricolore, e nei mesi che lo hanno preceduto, riprecipita ai livelli più bassi. Le discese ardite e le risalite: il nostro ego, lo sguardo fiero di chi si ostina ad amare questa città, nonostante tutto e tutti, è da sempre sull’ottovolante. Ma ora che, dopo aver celebrato lo scudetto sul campo, dobbiamo fare i conti con lo scudetto della vergogna, viene voglia di scomodare la retorica della città perduta, senza speranza, irredimibile. Forse dimenticando, e non dovremmo, che Napoli ingoia da sempre umiliazioni e schiaffi, anche auto-inflitti, e sempre risorge (in questo caso letteralmente) dalle sue ceneri.

Che l’installazione, inaugurata quindici giorni fa, fosse ad altissimo rischio di vandalizzazione, magari una “posta” da primato per le babygang ansiose di aggiungere nuove gemme ai loro trofei, era apparso chiaro sin dall’inizio, al punto che in tanti si erano chiesti se l’opera (già esposta tante volte in tante altre città) non andasse tutelata con una speciale rete di protezione, o magari guardata a vista proprio per evitare che accadesse quello che poi è successo.

A mandare in cenere la Venere degli stracci, secondo le prime indagini, sarebbe stato invece un senza fissa dimora di 32 anni, rintracciato in una mensa di via Marina dopo essere stato “catturato” dalle immagini della videosorveglianza. Vedremo lo sviluppo delle indagini. Ma resta lo sgomento per i nostri tesori esposti a ogni genere di rischio - siano essi monumenti, piazze, bellezze artistiche e naturali o, come nel caso di Pistoletto, installazioni d’arte contemporanea - e per la deriva anarchica delle nostre notti sempre più folli e violente, immerse spesso nel più totale degrado. Nessun luogo è al riparo, nemmeno una piazza simbolo come quella del Municipio, cuore fragile di una città che appare, soprattutto nelle ore notturne, fuori controllo.

Si poteva fare di più e meglio per tutelare l’opera di Pistoletto? Può darsi. La si poteva chiudere a chiave nel cortile di un palazzo storico anziché esporla nel bel mezzo di una piazza centralissima? Certo, ma così avremmo svilito il messaggio dell’autore, secondo cui l’opera è viva, è l’arte che poggia i piedi per terra, esponendosi al mondo senza salire sui piedistalli. Desta sconcerto che i riflettori sul grande tema della sicurezza urbana debbano accendersi sempre a disastro avvenuto, a babbo morto per così dire, come lacrime del giorno dopo. D’altra parte la forza di una città, di una comunità, risiede nella sua capacità di dotarsi non solo di un sistema di regole condivise ma anche di un efficace sistema di vigilanza e controlli. E invece Napoli è ormai da tempo di chi se la piglia (dai gestori dei locali con i loro tavolini selvaggi ai clienti degli chalet di Mergellina che utilizzano la strada come il gabinetto di casa loro) e non sarà un Mastrogiorgio ad ogni incrocio, temiamo, a mettere argine a questa deriva di irresponsabilità, intesa, letteralmente, come non-responsabilità.

L’assalto del clochard incendiario, sempre che questa pista trovi conferma, segue di pochi giorni il colpo di pistola esploso contro la scultura «Key of Today» dell’artista italo-albanese Milot a piazza Mercato. E richiama, a proposito di territorio urbano fuori controllo - anche se, va chiarito, parliamo di oggetti non comparabili - i ripetuti, ostinati oltraggi consumati in passato contro l’Albero della Galleria, denominato Rubacchio per distinguerlo, con un tratto identitario, dall’Albero Spelacchio di Roma? Anche quei raid, derubricati velocemente come ragazzate, o fesserie ‘e café, portavano con sé il germe di un destino tragico. Il destino di un monumento cittadino diventato negli anni il simbolo di una resa, di un disarmo più ampio. Il paradigma di tutto quello che la terza città d’Italia non riesce, per inadeguatezza strutturale, a predisporre e mettere in campo: controlli, sanzioni, regole certe, tolleranza zero, pene severe nei confronti di chi imbratta i monumenti. E magari qualche vigile in più a sorvegliare le strade, anche di notte.

Il rogo della Venere degli stracci, a prescindere dalla mano criminale che ha appiccato il fuoco, rappresenta un colpo durissimo inferto all’immagine della città proprio nel momento della sua massima esposizione mediatica; proprio nei giorni dell’orgoglio e nel bel mezzo di una stagione esaltante sul piano culturale e turistico, oltre che, naturalmente, su quello sportivo. È questo danno, durissimo, che deve mobilitare la stragrande ma silenziosa maggioranza di cittadini perbene che amano la loro città, e vorrebbero continuare ad amarla, ma sono sempre più disillusi e stanchi di subire gli oltraggi del degrado e della violenza urbana.

A titolo di risarcimento postumo per la povera Venere ridotta in cenere, sul luogo del rogo sono comparsi ieri alcuni nobili ma prevedibilissimi biglietti autoconsolatori. «In memoria di quella Napoli che ha partorito artisti filosofi e poeti. Rip.», è scritto davanti a un mazzolino di fiori bianchi deposto da una donna in lacrime davanti all’opera carbonizzata. Arte e degrado, cenere e fiori: le due Napoli costrette a convivere. Il vero Oro di Napoli, diceva Giuseppe Marotta, risiede nella sua remota, innata capacità di guardare oltre la storia e i suoi inciampi: di rialzarsi dopo ogni caduta. La caduta di ieri è stata rovinosa, speriamo almeno che serva a risvegliare le coscienze sopite, a sollecitare una reazione civica davvero all’altezza del danno arrecato all’immagine di una città che vive l’amore come una fatica quotidiana. È un segnale positivo che la Venere verrà rifatta ed è un segnale positivo l’ondata di indignazione che ha fatto seguito al raid: facciamo in modo che questa ondata cresca, diventi sistemica, produca una mobilitazione continua. O continueremo a consumarci tra assuefazione e rabbia, tra rabbia e assuefazione: come un orologio le cui lancette tornano sempre al punto di partenza.