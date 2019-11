Venezia, lo scandalo Mose e gli autonomisti à la carte

Venezia è nel cuore e nei pensieri buoni di tutto il mondo, almeno quello che si definisce civile. Anche realtà che talvolta vengono avvicinate a questa città da sogno, mi vengono alla mente Amsterdam o Bruges tanto per restare nella nostra Europa, non sono termini di paragone adeguati. Le immagini e i racconti che in questi giorni stanno occupando spazi maggiori nei mezzi di comunicazione ci lasciano sgomenti ed anche preoccupati per il futuro di questo gioiello del mondo, da tutti riconosciuto come tale. Ci lasciano, quelle immagini e quei racconti, molto da pensare e, francamente, un po’ arrabbiati. Il tema è ricorrente: qual è il confine tra il destino avverso e crudele e la furia della natura, da una parte, e le colpe degli uomini, dall’altra.



Sorge il sospetto che ci sia almeno una corresponsabilità e allora mi viene da pensare che mentre non siamo in grado di evitare la furia della natura, potremmo almeno attrezzarci meglio per ridurne gli effetti.

Di sicuro neppure i problemi di Venezia hanno molti termini di paragone, anzi, la specificità e le criticità della città rendono l’opera dell’uomo per fronteggiarli più onerosa da tutti i punti di vista. Al profano, tuttavia, è consentito chiedersi se e come si poteva fare di più sulla base di esperienze pregresse, come quella del 1966, o anche di altri Paesi. L’acqua alta, ad esempio, è più che di casa in laguna, si vedono spesso le immagini di San Marco piena di stivaloni di tutti i tipi, in particolare di turisti desiderosi di toccare almeno con piede disgrazie così famose. Magari ogni tanto la marea e dunque il livello dell’acqua, alta o bassa, assume proporzioni oltre il normale e che già avrebbe potuto suggerire qualche rimedio. Non posso non pensare ai Paesi Bassi, che tali sono in quanto sono posti per una parte di rilievo sotto il livello del mare. Spesso mi è capitato di girare per quelle zone un tempo più esposte ai capricci del mare e delle maree, ma è da sempre, addirittura dal periodo dei romani, che si lavora per evitare i disastri che periodicamente hanno colpito, anche con decine e decine di migliaia di morti, quelle zone, e che dopo gli eventi terribili del 1953 hanno trovato una soluzione soddisfacente. Il mare ha in qualche parte l’aria di un lago tranquillo, senza il rischio di zone di acqua stagnante all’interno delle imponenti strutture di difesa realizzate. In breve, hanno trovato un rimedio alle inevitabili conseguenze di un Paese “basso”: non so bene tecnicamente come hanno fatto, ma ci sono riusciti. Forse avrei chiamato qualche olandese per un consiglio o un confronto, anche se è oggettivamente non automatico seguire modelli di realtà diverse.



Per i rimedi i veneziani hanno consultato un tecnico olandese? O hanno ritenuto sufficiente fare da soli, spero almeno con qualche tecnico veneziano o anche un pescatore o un gondoliere che conoscevano i pregi e i difetti della città lagunare e del suo mare? Leggendo le interviste a veneziani celebri, mi viene il sospetto che hanno studiato, progettato e realizzato qualche rimedio, tra cui il famigerato Mose, ma con il metodo tutto italiano, del guadagno facile, dell’approssimazione, dei tempi allungati con approccio avido e quindi biblico, e dei controlli di livello conseguente, che nel giro di qualche tempo fanno comunque emergere le magagne di ogni tipo che il nostro sistema giustizia non è sempre in grado di affrontare con efficacia. In breve, di sicuro una vicenda già vista, sulla quale l’intervento del destino avverso e crudele non è necessariamente il solo elemento rilevante di responsabilità. Anzi.



Ciò che aggiunge rabbia è il comportamento delle autorità, che oggi sfilano con stivaloni e scafandri come se non fossero stati al corrente di niente e non avessero alcuna responsabilità. Dopo un martellante batter di tamburi per i meriti del regionalismo nordista, in particolare veneto, scopriamo che la ruggine delle strutture, i ritardi, la incerta efficacia futura, le monellerie che hanno caratterizzato complessivamente la realizzazione ancora parziale del Mose, fanno capo allo Stato e niente affatto alla Regione, che gli aiuti devono venire dallo Stato, dall’Europa e dal Mondo, che da quelle parti nessuno sapeva niente di quella ruggine, di quei ritardi, di quelle monellerie: cose che al Nord ci hanno sempre detto succedono al Sud e non certo a Venezia, quasi che la corruzione, l’incapacità e il malaffare in genere non germogliassero oltre un certo parallelo. E invece scopriamo con tristezza e non certo con gioia che tutto il mondo è Paese, che lo Stato vestito da Babbo Natale deve avere improvvisamente tutte le competenze, nessuna esclusa, che i danni dell’acqua alta sono solo colpa del destino e neppure in parte dell’ingordigia e dell’insipienza dell’uomo. Il contrario, si dice, del terremoto in Irpinia o delle alluvioni materane o siciliane. E ci dicono che il piatto piange quanto alle risorse per difendere Venezia o quanto a quelle che vengono dai mostri che si lasciano colpevolmente navigare fino a pochi metri da San Marco, mentre è giusto che siano destinate a realizzare la miracolosa ma onerosa ubiquità dei protagonisti delle campagne elettorali permanenti.



In definitiva, anche rispetto a questi tragici eventi, mi domando se dobbiamo rassegnarci ad un Italia divisa, con una classe politica che non fa nulla per unirla, anzi consente o addirittura di fatto costringe i giovani non più a spostarsi solo più a nord, ma oltre confine. E chi resta ha la garanzia di una foto sul giornale e di un racconto anche breve del suo eroico sacrifico. Significativo, per altro verso, mi è parso vedere che molti giovani, anche dalla pelle scura e con molte probabilità senza un lavoro regolare, si stanno recando a Venezia, per aiutare ad “asciugare” la città: almeno una speranza o un’illusione.

