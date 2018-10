Frane e voragini: il Vesuvio è off limits

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 22:59

Da una settimana è impossibile visitare il Gran Cono del Vesuvio: il nubifragio dello scorso weekend ha provocato frane e smottamenti e fatto crollare un costone lungo il sentiero che conduce al cratere del vulcano. Da allora l’accesso alla bocca dello sterminator Vesevo è off limits: chiusa la biglietteria a Ercolano, transennata la strada sterrata che da quota 1000 porta al Gran Cono, un’immensa voragine si apre sotto il corrimano in legno che, fino al 6 ottobre, aveva accompagnato migliaia di escursionisti in...