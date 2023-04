«L’importante è che almeno ci si provi, a governare il caos» scriveva su queste pagine Vittorio Del Tufo sabato scorso in un breve commento dedicato a quella vera e propria babele informe di corpi che chiamiamo turismo a Napoli. Dalle folle che hanno allagato le strade della città nel periodo di Pasqua appena passato ai muri umani che si sollevano nei dedali di stradine dei Quartieri spagnoli intorno al murale di Maradona, ogni punto urbano - come in una specie di Tuttocittà disegnato da un grafico surrealista – offre caratteristiche sempre nuove e stupefacenti, che si modificano e adattano al tempo che passa.

Ce n’è tuttavia uno, tra questi, che conserva una sua identità specifica, immodificabile, la cui sonnolenza profonda non conosce neppure brevi e illusori risvegli, capace di autoperpetuare la sua caduta libera all’infinito, come in un esperimento scientifico a gravità zero. Via Duomo, assieme al sagrato della Cattedrale e ai portici che da questo si allungano in entrambi i sensi, è sotto quest’aspetto una vera e propria certezza. Nessuno la cambia, ma riesce da sola a modificare sé stessa in peggio. Sfigurata dal disordine, sfregiata da quell’esplosione fatale di turismo incontrollato, abusivismo e scarsità di controlli che ne ha radicalmente modificato l’aspetto in poco più di quindici anni, disarticolata nella sua funzione di via tra le principali del centro cittadino, di biglietto da visita per cittadini e visitatori, sgonfiata come un palloncino surriscaldato proprio a partire dal suo centro pulsante, il Duomo della città.



Il tutto assieme a quel numero anche solo difficile da contare di musei, palazzi, architetture, reperti archeologici e pezzi d’arte che ne costituiscono il pregiato e irripetibile tessuto culturale.

A verificare coi propri occhi questo quadro da brividi ci si mette mezz’ora di passeggio. Chi si trovi a passare di lì avrà il referto immediato di un pezzo centrale della città al quale, di fondo, è stato assegnato un lasciapassare per qualsiasi attività improvvisata. I portici sono un dormitorio permanente ed effettivo, dove i senzatetto dormono protetti – si fa per dire – da vere e proprie pareti ricavate da cartoni e scatoloni raccattati in giro e pressati uno sull’altro. Fino a una manciata di giorni fa, in aggiunta, in un minuscolo anfratto tra la parete all’altezza del civico 161 e una cassetta dei servizi telefonici si era ricavato addirittura un mini-gabinetto pubblico, dove diversi senza fissa dimora andavano a liberarsi. Adesso, al netto delle difficoltà economiche in cui versano i servizi di assistenza comunale, non ci si può che domandare se tutto questo sia normale. Se sia accettabile. O giustificato. Se ce ne si possa fare una ragione. Se sia giusto chiedere a residenti, cittadini e visitatori di lanciarsi in uno sfiancante quotidiano slalom tra degrado e sporcizia, se li si possa invitare a prendere in braccio i propri figli piccoli per evitare loro il contatto diretto con deiezioni animali e umane, se tutto questo debba far parte dei loro doveri di cittadini votati a una obbedienza cieca e a una dedizione totale a non si capisce bene quale causa superiore. Se si possa continuare a offrire come possibilità a disperati senza tetto un metro quadro di marciapiede e una scatola squadernata.

Non solo non è difficile orientarsi, rispetto a queste domande retoriche, ma è assolutamente indispensabile farlo. Il processo di autocoscienza e di autoconsapevolezza di cittadini e residenti ha già raggiunto, e da tempo, uno stadio molto avanzato. Le segnalazioni agli uffici competenti – Asl, Municipalità, Assessorato, Comune di Napoli – non si contano più. Le risposte a questi solleciti, inutile dirlo, sono uguali a zero. Neppure un precompilato di formale ricezione, non uno straccio di contentino di cortesia in replica. Col risultato, anche questo sempre uguale, che tutto è affidato allo spontaneismo e al volontariato di chi vive in prima persona questa situazione: condomini che fanno collette, commercianti che si autotassano, operatori che imbracciano scope, secchi e stracci insaponati e fanno da sé. Il che, come spesso accade, viene percepito come un’autogestione difficile da digerire per alcuni amministratori e responsabili locali, che puntualmente – come appunto nel caso appena citato di qualche settimana fa di via Duomo, con i residenti e i commercianti che si sono autoassegnati loro malgrado il ruolo di operatori ecologici – poi dopo, ma solo dopo, hanno spedito qualcuno con tanto di logo ufficiale del Comune a passare due stracci.

Questo è uno dei mille microframmenti che compongono il quadro complessivo della città al tempo del turismo di massa. A questo scoramento del cittadino incredulo e sconfitto c’è qualcuno che abbia seria intenzione di prestare orecchio? Perché – prendo ancora dal pezzo di Vittorio del Tufo di sabato scorso – “autodisciplina è una bella parola, ma poi servono le regole. E qualcuno in grado di farle rispettare”.