Via Ferraris, la rivolta dell'Enel: «Soffocati dai miasmi del sito Asìa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Ottobre 2018, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di migliaia di euro spesi per rimetterlo a nuovo, ampliarlo, ristrutturarlo e trasferirvi il personale dagli uffici sparsi in mezza città. E, tuttavia, il nuovo centro Enel di via Ferraris - il più grande e moderno di Napoli con i suoi oltre 800 dipendenti, e ancora in fase di sviluppo - è invaso da effluvi maleodoranti che provengono dall’attiguo sito di travaso rifiuti dell’Asìa, che si è trasferita un paio d’anni fa, dopo aver preso in fitto i locali dall’Anm. LA...