Mercoledì 29 Maggio 2019, 22:30

Assane Babou suonerà stasera per l’ultima volta a Massa di Somma insieme con il suo gruppo i “MigrAngels”. Per lui e per i suoi amici musicisti si chiude l’avventura italiana. Assane, 32 anni del Senegal, fa parte del gruppo afro-napoletano, costituitosi nel 2016, grazie a don Federico Battaglia. Una band nata nella zona vesuviana, intorno ai centri che si occupano della prima accoglienza dei cittadini stranieri, richiedenti protezione internazionale, e diventata poi punto di riferimento per gli eventi della...