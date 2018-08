CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 29 Agosto 2018, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune accelera per far ripartire i lavori su via Marina. La dead line è fissata alla settimana del 10 settembre. Questo il termine per sciogliere le riserve condiviso tra Palazzo San Giacomo e il Consorzio Infratech, il colosso dell’edilizia arrivato terzo alla gara del 2015 e in cima alla lista per riprendere in mano il cantiere dopo il no di Romeo. Non appena arriverà l’ok del Consorzio, i lavori partiranno. Ieri il tavolo tecnico in Comune. Mentre da lunedì Asìa ha avviato la bonifica...