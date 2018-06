Lavori a via Marina: no del Comune alla nuova gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 23:01

Il Comune accelera su via Marina. Dopo la rescissione del contratto alla ditta Asse Costiero ufficializzata giovedì, per bruciare i tempi e far ripartire subito il cantiere, Palazzo San Giacomo va verso lo scorrimento della graduatoria del 2015. Niente nuova gara, insomma, che rischierebbe di allungare i tempi. Nel caso dello scorrimento, tecnicamente si potrebbe ricorrere al secondo classificato, la Romeo Gestioni, anche se, stando a fonti comunali e sindacali, l’azienda potrebbe non essere interessato a subentrare in cantiere....