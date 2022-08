Tra le molte – troppe – scuciture che sfiguravano il vestito della città consegnato nelle mani della nuova giunta dalla precedente amministrazione De Magistris, esisteva una parte dell’abito, quella relativa al Lungomare pedonalizzato, liscia e stirata, che non esacerbava gli animi, non creava discussioni infinite, e in buona sostanza non scontentava quasi nessuno. Era la parte della cartolina ritrovata della città, la zona luminosa dove si restituiva ai napoletani un frammento di quell’orgoglio e di quella bellezza calpestata. Il Lungomare senza traffico automobilistico, sgombro da scooter lanciati come missili e da camion puzzolenti era il piccolo sogno di una città per il resto umiliata e offesa su tutti i fronti e a tutte le ore.



Ed era tuttavia sembrato, nelle prime dichiarazioni della giunta Manfredi subito dopo le elezioni, che ci fosse da rimettere in discussione anche quello, che si potesse prevedere un doppio binario, un po’ aperto un po’ chiuso, un po’ restituito ai pedoni un po’ assegnato al traffico urbano, a seconda dei casi, dei giorni e dei contesti. Adesso, con l’approvazione definitiva del piano viabilità, il Comune mette nero su bianco che no, nessun ripensamento è alle porte: via Partenope resta chiusa al traffico, salvo gravissime urgenze o emergenze, come una eventuale, nuova e speriamo improbabile chiusura della galleria Vittoria. Il che potrebbe lasciar intendere che il capitolo è chiuso, se non fosse che – al contrario – è proprio adesso che si riapre.

Perché una volta messa in sicurezza la cartolina, è più che mai necessario discutere e confrontarsi sul metodo che governa la cornice. È infatti intorno alla tela, sul bordo che la circoscrive, che si gioca la partita complicata e faticosa per rendere Napoli una città normale.



Ed è un una competizione che si innesta su due direttrici fondamentali, quelle della vivibilità e della viabilità. Da un lato, appunto, la questione della vivibilità, quel delicatissimo complesso di condizioni che rendono piacevole il livello di vita in un luogo. Il lungomare pedonalizzato è anche un luogo vivibile? È completamente sicuro? È tutelato? Inutile dire che su questo fronte il lavoro da fare, o da iniziare, è veramente enorme. Via Partenope va protetta da sciatterie, abusi, illegalità e soprattutto violenze. Se vogliamo continuare a offrirla alla cittadinanza e al turismo, bisogna garantire che ci siano le condizioni minime affinché questo avvenga, e in questo disegno deve essere ricompresa la tutela di famiglie e giovani contro scippi, rapine, risse, minacce o inseguimenti.

Dall’altro lato la questione mobilità, se possibile ancora più delicata. Napoli è una città dai flussi di traffico imponenti e impazziti, perché frutto di una miscela esplosiva di menefreghismo, arroganza al volante, indifferenza totale alle regole minime del codice della strada, vie congestionate, doppie o triple file, mancato rispetto degli orari di carico e scarico merci, polizia municipale spesso a organico ridotto, concentrazione in pochissimi chilometri quadrati di scuole, uffici, esercizi commerciali, supermercati, ospedali, strade rese impraticabili dal maltempo durante i mesi invernali. E soprattutto, una città in cui, in soldoni, non esiste alternativa al mezzo di trasporto privato, perché il panorama generale del trasporto pubblico – tra scioperi, misteriose malattie di massa dei dipendenti, mezzi vecchi che si rompono, mezzi nuovi promessi da tempo e preda di mille rallentamenti, interruzioni improvvise di linee e percorsi – è un totale disastro. È positivo, pertanto, che assieme al restyling di via Partenope parta anche un piano per la viabilità che prevede (come potete leggere all’interno) nuovi parcheggi in piazza Vittoria e anche sotto la Villa Comunale.



Il punto, alla fine, resta sempre lo stesso. Se è vero, come diceva quel poeta inglese, che “nessun uomo è un’isola”, a maggior ragione non è un’isola nessuna parte di questa città. Nessuna zona può essere considerata staccata, ritagliata, lontana da tutto il resto, messa sotto una scintillante teca di vetro e tenuta in bella vista, come i pezzi buoni dell’arredamento nei salotti antichi delle nonne. Senza lasciarci attraversare per l’ennesima volta da rivalità o contrapposizioni feroci o da sfide a braccio di ferro tra i paladini della chiusura sempre e comunque e i pasdaran delle riaperture, discutiamo con franchezza e intelligenza di regole, modalità e direttive su vivibilità e mobilità di quell’area. Sennò rischiamo di dover affondare le mani nella consistenza specialissima del corpo di questa città, il suo essere un blocco che si muove sempre assieme, e di dover scoprire con amarezza, come nella famosa storia dell’effetto-farfalla, che un battito d’ali su Via Partenope può creare un uragano in città.