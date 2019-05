Videogiochi, l'ultima dipendenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 11 Maggio 2019, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo storico olandese Johan Huizinga -nel suo celebrato libro Homo ludens- sostiene che ogni cultura “sorge in forma ludica”. In parole povere, la vita sociale nasce sotto forma di gioco, non troppo diversamente da come nella vita individuale la fase infantile del giocare precede quella matura del lavoro. Il gioco, per Huizinga, è essenzialmente attività libera. Si crea così, sempre nel gioco, una realtà parallela e diversa da quella normale, in cui si seguono delle regole talvolta assai precise, ma il...