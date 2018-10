CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Ottobre 2018, 22:44

Un piano di riordino delle Questure che va dal Nord al Sud d’Italia e si basa, per il 10 per cento, sugli aspetti sociologici e territoriali, per il 90, sulla sicurezza. Il Viminale ci sta lavorando da mesi e non lascerà tutti contenti, perché, rispetto agli organici effettivi di marzo 2018, 44 questure potrebbero perdere personale, mentre 59 ne andrebbero a prendere. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini insiste sul fatto che con la manovra 10 mila nuovi assunti andranno a potenziare le forze dell’ordine, grazie anche a un miliardo di stanziamento previsto. Si tratterà di trovare il denaro necessario e poi di procedere con i concorsi e con le successive assunzioni che, comunque, non si potranno avere prima di due anni.