Violentava le ragazze adescate sul web, in carcere voleva uccidere don Barone

Lunedì 17 Settembre 2018, 22:12

C’è un video, ripreso dalle telecamere del penitenziario di Vallo della Lucania, all’origine del trasferimento di don Michele Barone a Secondigliano. Un video in cui quattro detenuti e il sacerdote si «confrontano» aspramente dopo una serie di battibecchi che, a dire del religioso, l’avevano messo in allarme già nei giorni immediatamente successivi il suo arrivo nel carcere salernitano, lo scorso 2 marzo.Quel filmato, registrato da una telecamera nella zona tra le celle 8 e 10 del reparto in cui sono...