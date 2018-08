Picchiato dal branco per una ragazza: «Solo contro cinque»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Agosto 2018, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggredito alle spalle, trascinato a terra, picchiato da almeno cinque persone. Cinque vigliacchi, che non hanno esitato ad accanirsi contro un ragazzo inerme di appena 21 anni. È accaduto alle quattro di ieri mattina, in via Marino a Fuorigrotta, nei pressi di una paninoteca. Vittima del pestaggio, un ragazzo nato in Brasile e da due anni residente a Torre del Greco: si chiama Julio Cesar Costa Junior Caravalho, un atleta professionista, specializzato in boxe tailandese e nella disciplina chiamata Mma, meglio conosciuta come «arti...