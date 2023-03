Ne ho conosciuti tanti. Troppi. Spavaldi, provocatori e poi improvvisamente disorientati e fragili. Con il tempo sempre più giovani, piccoli. Ed ancor più sfrontati e inconsapevoli. Armati di coltello, talvolta di pistole ma prima ancora armati da una rabbia che ha radici antiche con declinazioni sempre nuove. Piccoli gruppi, a volte bande che agiscono con violenza e i cui componenti spesso non si conoscono tra loro o si sono appena conosciuti.

Futili motivi o nessun motivo scatenano una aggressività talvolta latente; più spesso sottovalutata, trascurata o insospettata. Come a dire che non solo le vittime, ma anche gli autori degli episodi che ormai ogni giorno arricchiscono le pagine di cronaca di tante città potrebbero essere a noi vicinissimi.

Non è più tempo di indignazione o di sgomento. Il fenomeno della devianza minorile è al centro di attenzione, studi, monitoraggi. E la risposta repressiva, sicuramente indispensabile nelle forme di volta in volta più adeguate, quando compatibile con l’età dell’autore del reato, non può da sola risolvere il fenomeno, e neppure arginarlo. È urgente un lavoro di rete che ponga in essere un sistema di prevenzione tale da coinvolgere i giovani e, quando necessario, le loro famiglie con attività di reale e concreto interesse; attività che mettano in luce inclinazioni e talenti, con operatori che sappiano parlare e comprendere disagi e linguaggi.

E per i minori non imputabili, la creazione di una rete di sostegno che sia contenimento del rischio di devianza e sollecitazione del senso di responsabilità e dell’autostima.

Penso alla scuola e ad una sempre più capillare attenzione al fenomeno della dispersione, a un costante contatto con le famiglie con cui condividere gli eventuali segnali di disagio.

Penso ad un ulteriore potenziamento di risorse per il lavoro delicato e infaticabile delle Forze dell’ordine che possa rendere più sicuro il territorio.

Penso alla magistratura minorile, da sempre impegnata nella individuazione delle risposte più adeguate non solo in ambito penale ma anche nel delicatissimo segmento relativo alla valutazione delle competenze genitoriali in relazione ai diritti e al superiore interesse del minore.

Penso alla necessità di implementare il numero degli operatori dei servizi minorili e dei servizi sociali degli enti locali, per una tempestiva presa in carico dei minori non imputabili e anche, considerata l’importanza, di una continuità di presa in carico che non si concluda con la cessazione della pena, così da non vanificare i percorsi trattamentali e formativi intrapresi e garantire il contenimento della recidiva.

Penso al Terzo settore, al prezioso mondo dell’associazionismo e del volontariato, cui conferire sempre maggiore sostegno.

Penso... e ci credo. Perché ne ho conosciuti tanti e tanti, seppur mai abbastanza, che hanno compreso il profondo disvalore delle condotte agite e hanno saputo superare il timore dei pregiudizi ponendosi in una posizione critica anche rispetto ai contesti di appartenenza, pur senza rinnegare affetti e radici.

Credo fortemente nel contributo che potrà derivare da una applicazione sempre più ampia di percorsi di giustizia riparativa quale riconoscimento dei diritti delle vittime in uno con la sollecitazione, nell’autore del reato, del senso di responsabilità e della capacità di dialogo e relazione.