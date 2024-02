Il nostro giornale ha da tempo lanciato una forte campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, tema che, purtroppo, diventa progressivamente più drammatico ed attuale con vittime, anche molto giovani, che si succedono senza soluzione di continuità. È positivo che l'opinione pubblica mostri la dovuta attenzione alla vera e propria emergenza che negli ultimi anni ha travolto in maniera tragica la vita di diverse famiglie nella nostra regione.

Si è svolto nei giorni scorsi a Napoli un sit-in, organizzato da Legambiente Campania, Napoli pedala, Associazioni civiche e dei congiunti delle vittime, alla cui testa vi era la signora Daniela Pennino, madre della 15enne Maya Gargiulo, morta investita da un auto a via Foria (lì dove si è tenuta la manifestazione). La signora Pennino, pur dovendo convivere con il dolore straziante che le ha cambiato per sempre l'esistenza, è impegnata in iniziative che provano a tenere viva l' attenzione sulla "catena di vittime della strada" che non accenna a spezzarsi. Nel corso dell'evento si è rievocata la tragica scia di sangue sulle strade cittadine, iniziando da Antonietta De Rosa, 68enne sbalzata ed uccisa il 29 gennaio scorso da una Smart tra l'attraversamento pedonale da via Foria a via Duomo.

Pochi giorni prima, il 23 gennaio uno studente fuori sede di 21 anni di origine sannita è stato travolto sulle strisce pedonali a via Garibaldi ed è tutt'ora ricoverato in stato di coma all'Ospedale del Mare. Ancora il 9 gennaio il 72enne Francesco Esposito ha perso la vita investito da un auto mentre circolava mano per mano con la consorte a corso Umberto.

Straziante la fine di un 17enne di Marano, Andrea Mellone, schiantatosi, in circostanze ancora da chiarire, in via dei Ciliegi contro un palo della pubblica illuminazione. Il padre, affranto, lancia un accorato appello a chi ha visto a riferire tutto alle autorità competenti non chiudendosi in un' "insostenibile omertà". L'escalation di morti di pedoni sulle strade ebbe inizio con la fine atroce toccata alla 34enne di origine marocchina Elvira Zriba, trascinata per un tratto del lungomare da un centauro che circolava ad insostenibile velocità. I congiunti delle vittime, affidandosi soprattutto alle parole della signora Pennino, chiedono ora il massimo dell'attenzione da parte delle istituzioni.

Come non sottoscrivere le loro richieste? C’è bisogno di poter circolare in tranquillità per le strade delle nostre città, dossi ed avvallamenti nelle strade a scorrimento veloce, limiti di velocità a 30 km orari, segnaletica chiara e puntuale, ed invece nella stragrande maggioranza delle strade partenopee persino le strisce pedonali sono ombre indistinte. Ancora certezza ed esemplarità delle pene. Oggi esiste in Italia il reato di omicidio stradale: ebbene, un omicidio dev'essere sanzionato con una severità che abbia funzione vera di deterrenza! È davvero inaccettabile che chi si renda responsabile di un crimine tanto esecrabile possa utilizzare la formula del patteggiamento e ritornare libero dopo 2 anni, vedendosi addirittura restituita la patente di guida, poco dopo. Si tratta di un insopportabile supplemento di sofferenza che le autorità competenti infliggono a chi è già stato colpito dalla perdita di affetti carissimi ed insostituibili, dovendo per sempre provare a convivere con un vuoto incolmabile ed un dolore che squarcia l'animo.

Crediamo sia indispensabile introdurre una sorta di “Educazione permanente alla guida”, ovviamente anche qui bisogna partire dalla scuola. L'obiettivo da proporsi dovrebbe essere far comprendere che guidare un autoveicolo richiede attenzione, cura, rispetto per gli altri, poiché non è in gioco solo la nostra sicurezza e la nostra vita, ma quella di chi viaggia in altre auto e, appunto, quella dei pedoni. Contemporaneamente le verifiche di idoneità alla guida andrebbero intensificate, rese più frequenti, sarebbe altresì auspicabile che le commissioni mediche chiamate a valutare l'idoneità fossero composte da professionisti distanti dalle città in cui svolgere le proprie mansioni. La percezione di insicurezza che viviamo quotidianamente è spaventosamente alta. Si ha come l' impressione di vivere in una città ancora sotto choc per il Covid e le sue drammatiche ricadute. L'ansia, lo stress psichico che ne sono seguiti probabilmente non sono estranei ad una guida poco equilibrata ed accorta. Maggiori controlli da parte dei vigili urbani, della polizia stradale, una più accurata manutenzione delle strade, spesso dissestate (in qualche caso gruviere), le citate sanzioni e pene, tutto necessario e urgente. È la cittadinanza attiva che però davvero può avere una funzione preziosa, il citato importante evento di giovedì scorso ha registrato una grande eco. È la direzione giusta in cui procedere.