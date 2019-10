È stata finora una brutta vertenza, quella della Whirlpool. Al di là della pesante incognita che da mesi aleggia sui 420 lavoratori di via Argine (e su quelli dell’indotto) è la gestione della trattativa ad aver lasciato perplessi. E sempre ammesso che si possa parlare di trattativa, visto che finora il confronto nel merito dell’angosciante piano aziendale non è praticamente mai iniziato.



Il governo, prima con il ministro Di Maio e poi con il suo successore Patuanelli, ha scelto la strada – più comoda evidentemente sul piano politico-elettorale – di affrontare di petto la multinazionale, rinfacciandole il mancato rispetto dell’accordo sottoscritto un anno fa con i sindacati e l’esecutivo gialloverde allora in carica.

Scelta legittima, certo, perché a nessuno, tantomeno ad un’impresa straniera, può essere consentito di strappare intese costruite e ratificate nel pieno rispetto delle norme in vigore in Italia e con tutti i criteri della trasparenza. Ma scelta in fondo anche fine a se stessa (oltre che figlia del colpevole ritardo con il quale la segnalazione di Whirlpool al governo è stata a suo tempo recepita): perché finora non ha costruito nulla sul piano, questo sì, della trattativa vera e propria che pure, prima o poi, bisognerà comunque affrontare con l’azienda.

Il governo ha deciso di aspettare la scadenza di domani, indicata dalla Whirlpool come ultimo giorno di attività produttiva, per rafforzare nell’opinione pubblica la credibilità della linea di demarcazione a tutti i costi, una sorta di limite invalicabile oltre il quale finora non ha voluto andare. Nessun coinvolgimento di Invitalia, nonostante la sollecitazione giunta al premier Conte anche dal presidente della Regione De Luca; nessun nuovo contatto, anche ufficioso, con l’azienda per riannodare i fili del discorso; nessuna sensazione che le tante voci diffuse nei giorni scorsi avessero un obiettivo riscontro, pur essendo tutte fondate almeno sul piano teorico, dalla continuità dell’attività produttiva alla nascita di una nuova azienda, con capitale anche pubblico.

Eppure, ad una lettura meno ideologica della situazione, non dovrebbe sfuggire che toccherà sempre al governo la prossima mossa, nella consapevolezza (tardiva?) che bisogna adesso letteralmente rimboccarsi le maniche e ripartire per evitare spettri come i licenziamenti collettivi o la cassa integrazione in deroga. E la prossima mossa non può che essere la riconvocazione al ministero dello Sviluppo economico della multinazionale (che fa capire di non avere nulla in contrario a tornare ad un tavolo di governo) perché si valutino insieme ad essa, e stavolta con la massima competenza e profondità, le possibili soluzioni.

Serve, in altre parole, un cambio di rotta che prescinda dalla sacrosanta rivendicazione di colpe e responsabilità a carico dell’azienda e permetta alla vertenza, forte anche del consenso sociale e istituzionale che arriverà dalla mobilitazione di domani a Napoli, di compiere un salto di qualità. E’ una strada obbligata se l’obiettivo, e su questo non ci sono a quanto pare dubbi di sorta, rimane quello di impedire lo stop alla produzione e cercare nello stesso tempo una garanzia occupazionale, la più duratura possibile, per tutti i lavoratori. Non è un percorso inedito, come insegna la lunghissima storia delle relazioni industriali di questo Paese. Né può essere considerato un demerito seguire le orme di chi su quella strada ha costruito negli anni un metodo di lavoro e di confronto accettabile e condiviso. La politica dell’umiltà e della concretezza paga sempre molto più di quella dei muscoli e dell’intransigenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA