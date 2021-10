Troppi errori su Whirlpool, lo Stato ora rimedi

Ormai il disastro Whirlpool è quasi compiuto. Time is over: sono passati tre anni e oggi, dopo un ulteriore rinvio del tavolo ministeriale al 25 ottobre, si discute in termini di proroghe settimanali per i licenziamenti che purtroppo si abbatteranno su oltre 300 lavoratori.

Come già ho scritto su queste stesse colonne, la gestione di questa crisi rappresenta un drammatico esempio di errori addebitabili a tutti i protagonisti. Per me...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati