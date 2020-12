Se il vero X Factor è ignorare l'apparenza

Casadilego ha vinto XFactor con i suoi capelli azzurri, le sue guance sanamente paffute, la sua taglia abbondante, ma ha vinto per la voce, vale a dire per ciò che la rappresenta e per la sola cosa che conta in un talent degno di questo nome: appunto, nient’altro che il talento.

E quello della diciassettenne Elisa Coclite detta Casadilego è, secondo parere unanime, davvero tanto. Per cui ha ragione lei quando invita a non considerare il suo aspetto fisico («sono body positive e non vorrei che si sollevasse una questione sulla mia immagine, è l’ultima cosa che mi interessa»), però allo stesso tempo non ha ragione. Fa bene, benissimo a non fare del suo aspetto una bandiera, una sorta di rivincita della categoria definita “curvy” con orrido, ipocrita neologismo. Ma avendo Elisa intonato con sublime voce la canzone “Vittoria”, non dovrebbe ignorare la caratura intera del suo trionfo, che riverbera un importante segnale. Nella sua vittoria risuona la piacevole nota di un valore aggiunto, non a caso subito acchiappata dall’orecchio di un’esperta come Emma Marrone, predisposta per dolorosa esperienza personale di odio social a cogliere la bella novità rappresentata dalla ragazza della provincia di Teramo.

Nell’era in cui in rete impazza il body shaming, l’attitudine a deridere persone per il loro aspetto, il trionfo di Elisa è un chissenefrega fragoroso in faccia ai canoni estetici veicolati dal diktat della taglia 38. Lei fa benissimo a non declinarlo in chiave “pride”, cioè di orgoglio per i propri chili superflui, perché questo vorrebbe dire auto-attribuirsi un’anomalia, tracciare una linea di scontro tra campi avversi. Ma non dovrà considerare strano se, scompaginando il mainstream di video e giornali infestati da creature eteree con aria annoiata dalla propria stessa bellezza, la sua silhouette avrà l’effetto di rassicurare e incoraggiare chi non assomiglia a quei modelli. Senza intraprendere diete penitenziali, senza precipitare nel baratro dell’anoressia, senza sentirsi balenotteri spiaggiati perché qualche idiota lo scrive nei suoi insulti su un social. Elisa ha imparato a sue spese che portare chili superflui in televisione, e manifestarsi per proprie prerogative artistiche, di pensiero, di creatività non omologabili, equivale ad accomodarsi su una graticola mediatica attizzata da odiatori di tutti i tipi, frustrati e maschilisti in primis. Prima di lei lo hanno sperimentato in tante, da Simona Incontrada a Michela Murgia. E da quando Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok hanno sguinzagliato legioni incontrollate di hater in servizio permanente vilmente abbarbicati all’anonimato da tastiera, il corpo soprattutto femminile è un obiettivo su cui si spara senza pietà. Fino ad arrivare a conseguenze estreme, la più drammatica delle quali è stata il suicidio di Tiziana Cantone dopo la diffusione di sue immagini che erano e dovevano restare private.

Si sbeffeggia una ragazza, o una donna, per il suo aspetto, ma in realtà si punta ad annichilirne lo spirito perché il corpo femminile è da sempre, e resta ancora, un campo di battaglia, su cui si gioca la partita del controllo, della rappresentazione di valori o disvalori collettivi. E prendere di mira chi si allontana dagli standard imposti dalla logica patriarcale ancora solidamente insediata significa mortificare per ricondurre all’ordine, zittire, spegnere ciò che non si lascia omologare. Per tutte queste ragioni, e per molte altre ancora, la vittoria cantata a voce spiegata da Casadilego è un risultato da festeggiare. Perché contiene in sé l’unico possibile antidoto al body shaming, al revenge porn e alle numerose variazioni sul tema dell’odio disseminato in rete. L’antidoto è la bellezza della voce di Elisa, colorata dalla forza che le parole degli odiatori vorrebbero spegnere e fonte della libertà di essere ciò che si è.



