Zeffirelli, il devoto alla bellezza e quel bacio alla Bellucci

Domenica 16 Giugno 2019, 00:00

Martedì all’Hollywood Bowl di Los Angeles sarà un grande onore dedicare il concerto al Maestro Franco Zeffirelli. So che il mio pensiero riconoscente ed affettuoso sarà per lui, finalmente liberato da un corpo che in questi ultimi anni lo aveva fatto sempre di più soffrire. Cosa dirò? Non lo so ancora, non amo prepararmi in questi frangenti, preferisco che siano parole nate dal cuore. Però, ripeto, la mia voce sarà per lui. Lui che, come me confortato dal dono della fede, sono...