L'alleanza di governo ​alla prova della manovra

Sabato 12 Ottobre 2019, 00:00

Qual è lo stato di salute dell’alleanza giallorossa a un mese dalla fiducia al governo? Nicola Zingaretti e il Partito democratico sono fermamente intenzionati a trasformare una convivenza nata in modo imprevedibile in un matrimonio solido e di lunga durata. Il Pd è storicamente il partito italiano meglio strutturato e la campagna di convincimento sui territori ha dato buoni riscontri. Il risultato delle elezioni in Puglia del 27 ottobre, dove la candidata di centrodestra è data in vantaggio sull’avversario...