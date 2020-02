Quel che resta dei grillini non vuole allearsi davvero

Nicola Zingaretti ha una strategia, che va oltre le regionali della prossima primavera: nel percorso verso il nuovo partito – anzi, come ha voluto precisare: verso un partito nuovo – non c’è solo l’apertura alla società civile, alle sardine, ai territori, ma anche l’alleanza con i Cinque Stelle. Nulla di male: governano insieme. È ragionevole pensare di trasformare il faticoso accordo con il quale è nato il secondo governo Conte in qualcosa di più di un’ultima spiaggia per evitare le elezioni, tanto più se si vuole che l’accordo duri l’intera legislatura. Altrettanto ragionevole è convincersi che questo significa trasformare anche il Pd: quello che si allea con i grillini, non può essere quello che Zingaretti ha preso dalle mani di Matteo Renzi.



Ci vuole un partito nuovo, appunto. (Che partito sarà, però, è un’altra faccenda).

Ma loro, i Cinque Stelle: ci stanno? È lecito nutrire qualche dubbio. Ancor più i dubbi sono leciti se, invece di guardare verso orizzonti temporali lontani, si torna a considerare quel che potrà capitare di qui a poco, quando si voterà in altre sei regioni. Si può infatti raccontare in molti modi l’incertezza che attraversa il Movimento dopo le dimissioni di Di Maio: che ci sono quelli che vogliono l’accordo con il Pd, quelli che vogliono tenersi le mani libere, e quelli che tornerebbero volentieri a stipulare contratti con la Lega. Ma queste distinzioni hanno tutto il loro valore quando siano riferite ai gruppi parlamentari: se si sposta la prospettiva su attivisti e simpatizzanti, le cose stanno ben diversamente. Prendiamo la Campania. Le cronache raccontano di un’assemblea in cui quasi nessuno ha digerito la proposta di stringere un patto con i democrat. E dire che a proporlo non era proprio il primo venuto, ma Roberto Fico, spogliatosi del ruolo di presidente della Camera per perorare la causa. E dire, aggiungo, che l’ipotesi è stata bocciata con o senza De Luca: il problema, per i grillini, non è dunque nel nome del candidato, e neanche nell’essere più o meno di sinistra o di destra, ma proprio nell’idea di andare alle elezioni con i partiti che fanno parte del “sistema”, qualunque cosa si voglia intendere con questa parola.



Naturalmente, il mondo pentastellato è capace di votare tutto e il contrario di tutto: basta andare sulla piattaforma. È capace di rifiutare per ragioni di principio qualunque accordo con le altre forze politiche, e poi di accordarsi; è capace di far nascere due governi, uno di seguito all’altro, con partiti che siedono agli estremi opposti, in Parlamento; è, insomma, capace di grandi imprese. Ma anche una navigazione così accidentata doveva mantenere, almeno agli occhi dei militanti, una sua coerenza di fondo: possiamo anche accordarci, devono potersi dire i Cinque Stelle, ma non possiamo confonderci, amalgamarci, farci uguali agli altri. Insieme sì, ma «sine permixtione alicuius materiae», avrebbe detto san Tommaso d’Aquino: senza immischiarci nelle loro materie. Altro che intesa strategica. La trovata così singolare del contratto con la Lega nasceva da questa esigenza: noi abbiamo le nostre battaglie, loro hanno le loro. Punto e basta.



Non a caso, la prima uscita di Di Maio, dopo le dimissioni, è in queste ore in difesa delle leggi che i Cinque Stelle hanno fatto approvare, e che gli altri, a suo dire, vogliono rimangiarsi (si parla dei vitalizi). Di Maio ha parlato di restaurazione, e si capisce: non ci sta ad essere quello che andava tolto di mezzo, per accorciare le distanze dal Pd. Ma ha buoni argomenti da mettere in campo, al di là del suo destino personale: noi non possiamo essere quelli che scrivono insieme agli altri un programma. Tanto meno questo può avvenire se gli altri sono stati additati per dieci anni come l’establishment, la casta: il sistema, appunto. Il Movimento può infatti propagandare un elenco smisuratamente lungo di provvedimenti adottati grazie ai loro voti, ma parliamoci chiaro: non sono stati votati per nessuno di quei provvedimenti, bensì soltanto per mandare a casa gli altri, tutti gli altri. Ed è banalmente questa la ragione per cui non la smettono di perdere voti, da quando sono al governo: perché non solo gli altri non sono stati affatto mandati a casa, ma sono loro che danno alla base l’impressione di fare accordi pur di non andare a casa. E la base gli vota contro (o, alle elezioni, non li vota affatto).



Zingaretti però non demorde. È curioso: sembra che non voglia altro che stringere un patto coi Cinque Stelle, benché in Emilia, alla prova del fuoco, il Pd abbia vinto senza fare alcun patto. Ed è curioso anche perché si va, sul piano politico nazionale, verso una legge elettorale di stampo proporzionale che consente ai partiti di rinviare a dopo il voto eventuali accordi. Ma questa è, di nuovo, una considerazione che riguarda la prospettiva. Nell’immediato, i voti grillini fanno gola, soprattutto perché, visti i sondaggi, il centrosinistra è ancora indietro in molte regioni. Così a Vito Crimi e compagni i dem offrono una scialuppa di salvataggio: per la strategia si vedrà, ma è comunque più facile aggiustarne il tiro, se nel frattempo hai portato a casa qualche presidente di Regione.







