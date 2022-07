Zuchtriegel: «Pompei, è boom di turisti ma la Circum ci penalizza»

Le mille vite di Pompei. Dopo la profonda crisi dovuta alla pandemia, ancora una volta la città riemerge dalle ceneri. Da quando il parco archeologico ha riaperto libero dalle restrizioni del lockdown c’è stato un continuo e costante aumento di presenze. Si è arrivati a circa 20mila visitatori al giorno, con picchi di 22mila, per un incremento del 15 per cento rispetto alla stagione pre-Covid. E anche gli alberghi fanno registrare il pienone, segnando una inversione di tendenza, Pompei non più meta del mordi e fuggi ma luogo dove pernottare. Il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel mostra orgoglioso i numeri e ci racconta la «sua» città archeologica da record.

Direttore, il peggio è alle spalle?

«Siamo contenti di questa piena ripresa del turismo in generale e in particolare nel territorio vesuviano. Pompei rappresenta un grande attrattore turistico, ma siamo come Parco, allo stesso modo, impegnati a favorire anche la crescita dei siti periferici».

In che modo?

«Un esempio concreto è la navetta “Pompei ArteBus”, che consente ai turisti di raggiungere comodamente da Pompei anche Villa Regina a Boscoreale, Villa di Poppea nel sito di Oplontis, la Villa San Marco, Villa Arianna e la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia. La navetta piace e ci stiamo impegnando fortemente per renderne stabile il servizio».

La navetta è frutto di una collaborazione con l’Eav. Ma i continui disagi vissuti ogni giorno dai turisti che viaggiano in Circumvesuviana comportano dei danni - economici e di immagine - al sito archeologico?

«La Circumvesuviana è vitale per il turismo e, purtroppo, anche Pompei risente dei tanti problemi che l’affliggono».

Che un sito archeologico come Pompei non si ben servito dai mezzi pubblici è una anomalia. È preoccupato?

«Certo. Per il sito archeologico di Pompei la Circumvesuviana è indispensabile. Tutti i giorni il 30 per cento di turisti arriva in treno. È chiaro che i problemi di ritardi, iperaffollamenti e decoro stesso dei vagoni rappresentano un danno pure per noi. E non solo. Il turismo è il motore che muove l’economia di tutti i servizi di ospitalità che ruotano attorno a Pompei, fino alla costiera sorrentina. Mi auguro che gli impegni assunti portino presto ad una soluzione».

Se si ferma la Circumvesuviana si ferma l’indotto del Parco di Pompei?

«Non è solo il problema legato ai turisti. Un’alta percentuale di operatori tra funzionari, addetti alla vigilanza, addetti di ditte esterne con cui lavoriamo, viaggiano in treno».

Nonostante i disagi Circum, Pompei registra cifre record. Le presenze giornaliere, con una media di 20mila fino ai picchi di 22mila al giorno, superano di molto quelle pre-pandemia.

«Sì, i numeri sono positivi e ci confortano. Stiamo incentivando spettacoli serali, teatrali e musicali, che favoriscano il turismo stanziale su Pompei e i comuni vicini. È questa la strada giusta».

Per gli spettacoli serali la presidente di Federalberghi, Rosita Martone, suggerisce di inserire nel circuito anche l’ingresso di Porta Anfiteatro, così da poter dare la possibilità ai turisti che pernottano a Pompei, e che non hanno l’auto, di poter accedere agli eventi serali direttamente dal cuore della città nuova.

«Siamo ben disponibili ad accogliere le istanze e le sollecitazioni che provengono dagli operatori del turismo e dell’accoglienza del territorio. Non ultimo, ci interessa creare e coinvolgere, in tutte le attività del Parco, una comunità di amanti della cultura e dell’archeologia, per i quali abbiamo appositamente pensato la “My Pompeii Card”, un abbonamento annuale a un prezzo molto accessibile, che permette di visitare tutti i siti di nostra competenza più volte l’anno e soprattutto di prendere parte ad eventi ed attività esclusive».

Tutela delle domus, nuove offerte turistiche, produzioni teatrali ed ora azienda agricola?

«Pompei si avvia verso una nuova gestione del patrimonio verde e la realizzazione dell’Azienda Agricola Pompei. Una sfida importante che sarà realizzata attraverso un processo di partenariato pubblico–privato, di cui il primo passo è l’avviso internazionale pubblicato per la co-gestione dei terreni destinati e da destinare a vigneto e al ciclo produttivo del vino, in scadenza il prossimo 26 agosto».

Una Pompei ecosostenibile?

«L’obiettivo è quello di una gestione del patrimonio naturale che può diventare motore di sviluppo per una nuova fruizione ampliata del Parco, per renderlo energeticamente autosufficiente, per potenziarlo come presidio della biodiversità all’avanzare dell’inurbamento, per renderlo propulsore di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e da quello sociale e legale».

È stato un successo l’iniziativa «Una casa al giorno», che i turisti hanno dimostrato di apprezzare.

«Entrare nel “dietro le quinte”, ovvero in una delle case del sito archeologico di Pompei che non rientrano nei percorsi regolarmente aperti al pubblico, alcune perché sono in corso lavori di manutenzione e restauro, altre perché spazi angusti o decori delicati non permettono un’apertura permanente. Per consentirne l’accesso al pubblico, il Parco archeologico ha ideato un progetto di fruizione dinamica».