Fabio Mangone

Storicamente le catastrofi naturali alluvioni, terremoti, smottamenti, eruzioni, esondazioni, per piccole o grandi che siano state hanno fornito lo spunto per migliorare quella porzione di città o di territorio, risolvendo problemi pregressi. Così sarebbe bello che fosse per quello che riguarda la mareggiata che ha sconvolto il lungomare di Napoli. Bisogna dire che le immagini post-calamità non fanno che amplificare una scontentezza sedimentata negli anni per le condizioni del lungomare: il disastro non fa che rendere più evidente lo squallore di squalificati tendaggi e baraccamenti che stazionano, in orari di apertura e di chiusura, su quello spazio che è rimasto negli anni soltanto una vasta carreggiata dismessa. Brutti oggetti industriali, forse più brutti delle auto parcheggiate di un tempo, piazzati stabilmente in barba alla Legge Galasso che tutela le fasce costiere, oggi resi più inquietanti dai danni della mareggiata. Questo evento riapre una ferita profonda, da quando quella che era la Napoli da cartolina pensata tra fine Ottocento e inizio Novecento è cominciata ad apparire come una sorta di luogo paradossale, con l'aspetto di un'area dismessa e tuttavia gremita di folla, teoricamente pubblica e tuttavia occupata da grandi attrezzature private, senza nessuna seduta per chi se lo voglia godere senza trasformarsi in avventore di bar e ristoranti, un'area perennemente sospesa in attesa di chissà quale evento futuro.

Continua a pag. 25

© RIPRODUZIONE RISERVATA