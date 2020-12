Il dolore dei ristoratori «È la mazzata finale»

LE REAZIONI

Gennaro Di Biase

Pezzi di ristorante, sedie e assi di legno galleggiano nel mare oltre la balaustra abbattuta dalla libecciata dell'altra sera in via Partenope. Intanto i dipendenti dei locali della curva, il punto più celebre e più distrutto del Lungomare di Napoli, lavano via il fango dalle cucine e fanno la conta degli enormi danni provocati dal Mediterraneo che ha invaso «per 30 centimetri di altezza ogni angolo dei locali». Si sente ancora la potenza della catastrofe, intorno a Castel dell'Ovo. E tanti titolari ricordano che «erano state fatte diverse segnalazioni alle autorità riguardo all'insufficienza della scogliera nella curva». Nell'aria c'è il timore che la bufera possa tornare a breve, visti i cambiamenti climatici. Dopo un anno di pandemia, dopo le rivolte per le chiusure forzate, dopo il crollo nel tunnel della Vittoria che ha reso il Lungomare ex liberato, per i ristoratori la bufera è stata la «mazzata finale» di un 2020 di bufere.

I DANNI

Il Lungomare nella curva, in pratica, non esiste più. Regina Margherita, Mammina, Mozzarella Mu, Acquolina, Antonio&Antonio, In Mezzo e Gusto&Gusto sono i ristoranti più distrutti. Danni per almeno «350mila euro», sommando le prime stime dei titolari e considerando le sole strutture esterne. La cifra è destinata a salire, considerando che la bufera non ha abbattuto solo tavoli, gazebo e sedie, ma anche impianti elettrici, frigo, mobili, sale interne e cucine. «Le strutture esterne sono al macero, danni per 30mila euro - racconta Salvatore Maresca di Mu Mozzarella - All'interno non saprei, visto che non c'è corrente. Ma di sicuro è andato perso tutto il cibo stoccato nei frigo. Il Comune ha mandato tre macchine per il fango. Per il resto lo spazzamento lo abbiamo pagato noi cash qualche ora fa». «La struttura esterna ci costerà 40mila euro - aggiunge Antonio Viola di Mammina - All'interno non so. Il mare ci ha fatto l'ultimo regalo di quest'anno terribile. Il clima sta cambiando e potrebbe risuccedere a breve un evento simile: abbiamo fatto partire l'iter per la calamità naturale. Servono strutture esterne più resistenti». «Non si è salvato niente - spiega Patrizio Franco di Acquolina - tra impianti elettrici, gazebo e danni interni. Il mare ha ricordato ai politici chi comanda davvero. Abbiamo trovato pesci e stelle marine fin nelle cucine. Abbiamo pensato a tutto noi, e le istituzioni ci hanno abbandonato». «Per i miei 4 locali In Mezzo, Gusto&Gusto, Antonio&Antonio e Acquolina servono 130mila euro solo per le strutture esterne - aggiunge Antonino Della Notte - Mobili da buttare, impianti saltati, macchinari in tilt. Questa per noi è la mazzata finale del 2020, ma ci risolleveremo». «Non sono stato tra i più danneggiati - dice Francesco Cipolletta di Molo 17 - I danni esterni mi costano 2mila euro, ma non bastavano le chiusure forzate, si è aggiunto il colpo di grazia».

LA SCOGLIERA

Era impensabile, pochi mesi fa, l'immagine dei pedoni, in via Partenope, costretti allo slalom tra le auto che sfrecciano. Il crollo della Galleria Vittoria prima e la mareggiata poi hanno invece confezionato la scena. Al centro delle riflessioni di molti, mentre spiagge e acque sono invase dai detriti, c'è proprio la scogliera: «Va rinforzata - aggiunge Della Notte - Dovremmo farci un esame di coscienza e comprendere che i cambiamenti climatici non sono più un fenomeno lontano, del Nord America, ma sono anche qui». «Il problema nella curva c'è sempre stato - commenta Marco Postiglione, esperto di vela e socio di Vanilla Cafè in via Partenope - Quando c'è l'alta marea, le acque, bloccate da Castel dell'Ovo, confluiscono lì. Eppure nella curva, nel punto più critico del Lungomare, c'è meno scogliera, per ignoranza di chi ha previsto questo assetto». Altre mareggiate non erano mancate, negli ultimi anni, come nel 2004, ma questa è la più grave dal 1987: «Quell'anno ci entrarono le barche nel ristorante - dice Enzo Tranchini de La Bersagliera - Anche noi al Borgo Marinari stiamo spazzando il fango, ma siamo fortunati rispetto alla curva di via Partenope, da cui erano partite diverse segnalazioni alle autorità per le mareggiate recenti, che erano state delle avvisaglie, visti i cambiamenti climatici degli ultimi anni. Nella curva infatti non c'è la doppia barriera, al contrario di com'è nel resto del Lungomare. Quel poco di barriera che c'era è stato spazzato via dalla potenza della bufera. Il muro che crolla così, poi, fa pensare a un'assenza di manutenzione negli anni». «Metteremo a disposizione degli imprenditori un plafond per la ristrutturazione dei locali e dei dehors - annuncia il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, in sinergia con Confesercenti - I finanziamenti, a tasso agevolato, saranno fino a 150mila euro fino a 72 mesi».

