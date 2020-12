LA DEVASTAZIONE

Paolo Barbuto

I segni della mareggiata di lunedì sera sono incisi nella carne della città, il dolore per la devastazione di gazebo e locali è inciso nella carne dei gestori che non sanno più come uscire da questo anno maledetto. I costi della ripresa dopo la tempesta non sono ancora stati quantificati: solo per i locali del lungomare si parla di più di 300mila euro, per risistemare lungomare, marciapiedi e banchine danneggiate saranno necessari milioni di euro.

Il Comune sta preparando una delibera per ottenere lo stato di calamità naturale, l'hanno chiesto con vigore i ristoratori ma a Palazzo San Giacomo già ci avevano pensato. Le associazioni di categoria implorano sussidi perché la crisi Covid ha tolto gli incassi, e il mare s'è portato via le strutture: ora non c'è più nessuna possibilità di ripartire senza sostegni economici.

Nel frattempo la città cerca di ricominciare a vivere.

LA FURIA

A via Partenope i segni dell'accanimento dei marosi sono concentrati nella curva che svolta verso il Castel dell'Ovo: in quel punto il parapetto di pietre è stato spaccato dalle onde, il materiale scagliato contro le vetrine dei ristoranti con violenza tale da distruggere anche i vetri antisfondamento.

La notte della tempesta è stata affrontata con dedizione dagli agenti della polizia municipale. Via Partenope chiusa subito dopo l'esplosione della tempesta e agenti in strada per l'intera notte, sotto le sferzate del vento e delle onde, per vietare il transito e il pericolo d'essere risucchiati dal mare. Poi sono entrati in azione gli addetti di Napoli Servizi, di Asia, di Abc e infine anche di Enel per rimuovere i detriti, sistemare transenne sul marciapiede, restituire acqua e corrente ai caseggiati vicini: «È stato un miracolo di condivisione del lavoro e di impegno verso la città - dice con giusto entusiasmo l'assessore Clemente - ciascuno si è impegnato al massimo e alle cinque del mattino la strada era già riaperta al transito delle auto».

All'alba erano ancora al lavoro tutti gli addetti comunali, e anche gestori e personale dei ristoranti travolti: uno sforzo unico per rimuovere i resti dei gazebo, cacciare via il fango dai locali, provare a cancellare in fretta i segni dell'aggressione del mare. Nel primo pomeriggio tutti i detriti e le macerie erano rimossi, la circolazione automobilistica tornata alla normalità. Ma di normale a Napoli ieri non c'era nulla.

I DANNI

Non solo via Partenope è rimasta ferita; c'è preoccupazione per l'arco a mare di castel dell'Ovo che sembra portare i segni della sferzata del mare e andrà controlato con attenzione. Sul lungomare anche a via Caracciolo il marciapiede è stato divelto in più punti così come a Mergellina dove molte barchette alla boa sono andate a fondo.

La sensazione definitiva della violenza delle onde dell'altra sera, però, s'è mostrata al molo San Vincenzo dov'erano parcheggiate decine di mezzi dell'Esercito che sono stati letteralmente spazzati via dalla forza del mare. Automobili e furgoncini sollevati e scagliati contro il muro di contenimento, un gigantesco autobus piegato su un fianco dai colpi delle onde. Anche in quel luogo i danni sono stati enormi, ma l'Esercito s'è messo subito in azione per cercare di rimettere tutto in sesto in tempi rapidi.

Il mare si è accanito anche sul selciato di Riva Fiorita. Il, manto stradale è stato letteralmente sollevato. In più punti si sono create piccole voragini che rendono pericoloso il percorso. Anche laggiù c'è stato un sopralluogo degli assessori Clemente e Galiero che hanno osservato e deciso che gli interventi dovranno essere rapidi e ben fatti in ogni luogo che porta i segni della tempesta: «La mia nonna diceva che quando si rompe qualcosa bisogna pensare ad aggiustarla, senza fermarsi o piangersi addosso - sorride l'assessore Clemente - io penso a lei, e mi dico che al più presto rimetteremo tutto in sesto. La conta dei danni non è ancora possibile ma sarà pesante, noi, però siamo pronti ad affrontare ogni singola spesa senza porci limiti».

LA CALAMITÀ

Una delibera di Giunta dovrà formalizzare la richiesta di stato di calamità da presentare alla Regione che proverà a chiedere sostegni economici al Governo. Prima di progettare interventi di recupero delle strutture devastate dal mare bisognerà attendere le decisioni e, soprattutto lo stanziamento di fondi ad hoc.

Nel conto dei danni non dovranno esserci solo quelli ben visibili e clamorosi del lungomare o di Riva Fiorita. Sarà necessario battere la città metro a metro per conteggiare anche i cedimenti di Port'Alba dove il vento ha scagliato al suolo pezzi di gazebo e tegole, sarà anche necessario verificare il crollo dell'intonaco alla basilica di San Paolo a via Tribunali, dove durante la tempesta un ventenne è stato colpito alla testa e ferito dal cedimento.

Bisognerà osservare tutta Napoli, devastata dal vento e dalla pioggia, per capire quant'è profonda la ferita provocata dalla notte terribile. Solo in quel momento si potranno fare realmente i conti, solo in quel momento si potrà decidere come ripartire e, soprattutto, quando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA