Sabato 20 Aprile 2019, 07:50 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 08:01

L'ingresso del Duomo è vestito a festa con la carta delle uova di Pasqua, mentre frotte di turisti si districano tra giacigli di clochard, sacchetti di immondizia, lavori eternamente in corso e parcheggiatori abusivi che restano padroni del territorio anche a pochi metri da casa del cardinale Crescenzio Sepe.Boom di visitatori e sangue davanti a una scuola, un messaggio terribile. I suoi sacerdoti sono in campo nei quartieri del centro, come in quelli della sterminata periferia anche per supplire spesso ai vuoti dello Stato, ma non sembra che basti.«Si spara all'impazzata, dovunque. Non sono uomini degni di tale nome, peggiori delle belve, perché quelle pure si danno delle regole a protezione dei cuccioli. Un tempo anche i delinquenti seguivano certi principi, si fa per dire: avevano rispetto per i bambini e anche per le donne. Ma i criminali di oggi non sono neppure degni dei loro padri. Sono degli sconfitti, che credono di essere forti e potenti con le armi, con la violenza, con lo spargimento di sangue. Sono destinati a non lasciare traccia significativa di sé nella loro vita. Non fanno paura neppure ai turisti che continuano a venire, a onorare Napoli con la loro presenza, ammirandola, apprezzandola nonostante le ferite, amandola. Sono i turisti il nuovo volto e rappresentano la vera ricchezza se siamo capaci di capitalizzarne il valore e l'apporto, emarginando e sconfiggendo le bande della violenza. Per i criminali, dunque, non c'è presente e neppure futuro perché il loro percorso di vita porta al carcere o alla morte. Soltanto rivedendo i loro comportamenti, cambiando e pentendosi possono tornare uomini veri. E la Pasqua, questa, può essere l'occasione propizia se si soffermano sulla Croce di Cristo, simbolo di sofferenza e ingiustizia, ma anche di luce e risurrezione».Intanto la Chiesa cosa fa?«A beneficio dei più giovani ci sono gli oratori con le attività sportive e educative, il grande torneo interparrocchiale di calcio, le bande musicali, la formazione nel campo dell'artigianato tradizionale e di qualità. Collateralmente ci sono altre concrete iniziative come la Casa di Tonia per giovani donne che hanno scelto di non abortire; la casa di assistenza per carcerati; il progetto Un farmaco per tutti per l'assistenza farmaceutica gratuita; l'asilo per bambini di famiglie povere, l'assegnazione annuale di kit scolastici a alunni i cui genitori non hanno sufficienti risorse economiche, le tantissime mense che accolgono ogni giorni migliaia di indigenti, la medicina solidale per visite specialistiche a beneficio di chi ne ha urgenza e non può aspettare il turno delle liste di attesa, la Casa per l'assistenza ai malati di Aids, il binario della solidarietà per l'accoglienza e il pranzo nelle ore diurne. Stiamo avviando anche un progetto, in sinergia con privati e istituzioni pubbliche, per il recupero e la fruizione turistica di un certo numero di chiese, non solo della Diocesi, da affidare poi alla cura di giovani in cooperativa che possano fare anche da guida».