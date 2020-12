Cardin, stilista visionario che creò il prêt-à-porter

IL RITRATTO

PARIGI Di Pierre Cardin colpiva soprattutto la voce, il modo di parlare: un tono sottile, un eloquio veloce, sempre pronto a spezzarsi su una breve risata, su un n'est-ce pas?, non crede?, rivolto a sorpresa all'interlocutore, il tono di chi ama divertirsi, di chi è attento a quello che ha intorno, di chi ha molto da dire. Pierre Cardin è stato così, brioso e vivace, fino alla fine, arrivata ieri mattina, all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, appena fuori Parigi, a 98 anni, come ha annunciato la famiglia alla France Presse. Visionario per alcuni, affarista per altri, volgare quando osò la pelliccia sintetica, pazzo quando inventò l'abito bulle, anticonformista, spregiudicato, capace di vestire «la duchessa di Windsor e la mia portiera», insomma, caparbiamente sé stesso: con Pierre Cardin non se ne va solo l'ultimo stilista del 900 ma anche il pioniere del prêt-à-porter, della moda maschile (prima collezione nel 60), di una certa idea della moda e della libertà.

LA FAMIGLIA

La caparbietà e l'ambizione, lo ripeteva spesso, gli venivano dalle origini italiane: figlio di Alessandro e Maria, contadini, Pietro Costante Cardini era nato nel 1922, ultimo di sette fratelli e sorelle, a Sant'Andrea di Barbarana, in Veneto. Nel 24 si spostano tutti in Francia, via dalla miseria e dal fascismo. Pietro diventa Pierre e subisce quello che tocca ai tanti migranti italiani dell'epoca: la discriminazione, gli sberleffi riservati ai macaronì. Ma lui non si abbatte, anzi: «È da lì che è nata la mia ambizione». Impara a leggere nei pochi anni di scuola, a contare imparerà benissimo da sé: creativo, ma anche contabile, pure quando le somme da annotare saranno diventati seicento milioni di euro (ultimo fatturato della casa), con i guadagni (così almeno narra la leggenda) scritti da lui stesso su un quaderno. Un quaderno che gli ha consentito di essere rimasto l'unico indipendente, fuori dai grandi conglomerati finanziari che gestiscono oggi il lusso: «Sono l'unico nome libero della moda. Dagli anni 50, sono rimasto Pierre Cardin dalla A alla Z, gli altri sono tutti morti, o passati in altre mani».

Cardin non ha fatto che scrivere il destino che gli aveva annunciato una cartomante da ragazzino: Vedo il tuo nome conosciuto in tutto il mondo. Fino a Sydney. I tarocchi si sbagliarono per difetto: Cardin sarà il primo a sfilare sulla Grande Muraglia, il primo sulla Piazza Rossa, il primo a portare in passerella una modella nera, e poi una asiatica. Il primo a tagliare abiti nel vinile, a usare tessuti tecnici, a inserire cerchi negli orli, a vendere capi unisex. Inventa il collo alla coreana per i Beatles, i pantaloni a sigaretta, i pull con le maniche a pipistrello, spedisce i ragazzi sulla luna prima del 68 con la collezione Cosmocorps, è il primo a capire che la Haute Couture è roba nata vecchia, si fa espellere dalla camera dell'Alta Moda (che lo richiamerà come presidente pochi anni dopo) perché disegna la prima collezione low cost, per i grandi magazzini Printemps, il primo, anche, a non avere vergogna del franchising, a mettere il suo marchio su negozi, oggetti, mobili, posacenere e penne a sfera, a inventare lo stile global, a costruirsi un patrimonio immobiliare. Acquista teatri (ha gestito l'Espace Cardin, sugli Champs Elysées, fino al 2016), ristoranti (è suo Chez Maxim's), compra il castello di Lacoste che fu del marchese De Sade e palazzo Ca' Bragadin a Venezia («Mi piace pensare che Casanova sia ancora qui»). La sua ascesa fu folgorante, come le sue idee: durante l'Occupazione impara a cucire da un sarto a Vichy, è a Parigi nel 44: un salto da Elsa Schiaparelli, quindi primo sarto da Dior nel 1946, quando esplode la rivoluzione del New Look. Ma per Cardin deve essere ancora più radicale: «Christian Dior voleva fare abiti che sua madre avrebbe adorato indossare, io volevo esplorare nuove strade, quelle dello spazio, delle scienza, dell'infinito».

STRANE CREATURE

Nel 50 crea la sua maison, nel 54 il successo è mondiale con l'abito a bolle. Il suo universo si popola di strane creature: abiti a tre buchi termoformati, tuniche con la zip, gonne a palloncino. «Quando ho inventato le calze colorate mi dissero che erano volgari, come i visoni tagliati, per non parlare degli stivali a mezza coscia... Ho avuto ragione su tutto, prima di tutti». Fu anche talent scout: assunse Jean-Paul Gaultier che andava ancora a scuola, aveva 18 anni. Fu il primo a credere in Philippe Starck, suo stagista. Omosessuale, visse la più bella delle storie d'amore con Jeanne Moreau, cui rese un pubblico omaggio quando fu eletto all'Accademia francese. Il suo ufficio verde, di fronte al palazzo dell'Eliseo, è ancora pieno della sua storia: disegni, articoli, premi, la sua foto a torso nudo su Time nel 74, le foto con Cocteau, Rita Hayworth, Giovanni Paolo II e Fidel Castro. Aveva anche contato quante volte aveva fatto il giro del mondo: 35.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA